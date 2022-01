Proslavljeni glumac Brian Cox (75) je u svojim novim memoarima odlučio prozvati neke od omiljenih holivudskih glumaca koji mu nisu baš 'sjeli', a prvi na redu njegovih kritika je bio Johnny Depp (58), piše Page Six.

- Znam da se u toj franšizi vrtio novac, ali od svih filmova, Depp je u tom filmu bio najlošiji - napisao je Cox koji je odbio ulogu guvernera u piratskoj franšizi, koja je na kraju pripala Jonathanu Pryceu (74). U posljednje vrijeme pak briljira u seriji 'Nasljeđe', jednoj od najpopularnijih i najhvaljenijih aktualnih serija.

- Osim toga, na kraju bih radio film za filmom i propustio bih sve druge lijepe stvari koje sam u to vrijeme napravio - iskreno je napisao glumac.

U odlomcima memoara Cox je izrazio svoje nezadovoljstvo Deppovim performansom u ulozi Kapetana Sparrowa jer je prema njegovom mišljenju 'ukrao' cijeli show.

- Deppa smatram prenapuhanim, a njegovu ulogu Jacka Sparrowa toliko precijenjenom - rekao je glumac koji je zatim nastavio.

- Mislim, 'Edward Škaroruki.' Budimo iskreni, ako dođete s takvim rukama i blijedom šminkom s ožiljcima na licu, ne morate ništa niti glumiti. A Depp ni nije glumio. Kasnije je u karijeri napravio još manje - zaključio je škotski glumac.

Dobitnik Zlatnog globusa je uz te kritike još rekao da Deppova popularnost pada.

- Ali ljudi ga vole. Ili su ga voljeli. Danas ga, naravno, ne vole toliko. Da je Johnnyju Deppu sad trebala pripasti uloga Jacka Sparrowa, dali bi ju Brendanu Gleesonu (66) – zaključio je Cox.

No, izgleda škotski glumac ne daje samo kritike pa je odlučio pohvaliti redatelja Spikea Leeja (64), koji je prema riječima Coxa pokazao glumcu Edwardu Nortonu (52) 'gdje mu je mjesto' dok je snimao film '25th Hour' 2002. godine.

- Ed Norton je bio u filmu i on je fin momak, ali pomalo mi je muka što ga se smatra scenaristom i redateljem - napisao je za Nortona koji također nije mogao pobjeći od kritike Coxa

- On i ja smo u filmu imali scenu u baru koji je bio u vlasništvu mog filmskog lika. Spike je besprijekorno osmislio tu scenu, ali Ed je ušao i rekao: 'Malo sam poradio na scenariju i imam nekoliko ideja i volio bih da razmislite o njima. Tu sam dodao nekoliko stvari...' - prepričao je Cox.

- Spike je na to rekao: ‘Oh, dobro, daj ih vidim.’ Pogledao je Edove bilješke i zatim rekao: ‘Pa to je vrlo zanimljivo' i samo nastavio raditi po svome, čime je vrlo čvrsto pokazao Edu gdje mu je mjesto - zaključio je Cox.