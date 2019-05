Jessie J: 'Nosim hlače visokog struka da sakrijem tetovažu...'

Jessie J (31) na desnom boku ima pogrešno istetovirane riječi svoje pjesme. Na fotografiji koju je podijelila s obožavateljima Jessie pozira u bikiniju ispod kojeg se nazire tetovaža.

Pjevačica je preduhitrila kritičare koji bi mogli komentirati kako je nepismena, i iako se radi o stihu iz njezine pjesme 'Who you are', Jessie se opravdava kako ona, ni dan danas, ne zna razlikovati riječi 'loose i lose'. Stih pjesme glasi 'Nemoj se izgubiti (lose) u magli zvijezda' iako na pjevačici piše drugačije.

Foto: Instagram

- Da moja tetovaža kaže 'Nemoj se klimati (loose) u magli zvijezda' i to jesu riječi moje pjesme, koje sam ja napisala. Tetovirala sam se u Essexu kada sam imala 18. Ni danas ne znam razliku između 'loose i lose' - pravdala se Jessie na Instagramu i pojasnila da zbog toga nosi odjeću visokog struka.

Foto: Instagram

- I znam da imam male grudi. Ne troši vrijeme govoreći mi to, kao da to sama ne vidim svaki dan - dodaje Jessie.

Jessie se fotografirala u bikiniju u Meksiku gdje uživa s dečkom Channingom Tatumom (39). Par je u vezi od rujna prošle godine. Iako su se na samom početku veze skrivali od javnosti, oni trenutno ne mogu izgledati zaljubljenije nego što jesu.

Tatum je šokirao obožavatelje u travnju prošle godine kada je potvrdio da se rastaje od supruge, glumice i plesačice Jenne Dewan (38), nakon 12 godina ljubavi i devet godina braka. Tatum s bivšom suprugom ima kćer Everly (5).

Foto: Instagram/orijent

