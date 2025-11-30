Obavijesti

EMOTIVAN TRENUTAK

Jessie J zaplakala na koncertu pa publici ispričala: 'Izgubila sam bebu prije četiri godine...'

Piše Stela Kovačević,
Jessie J zaplakala na koncertu pa publici ispričala: 'Izgubila sam bebu prije četiri godine...'
Glazbenica se slomila dok je izvodila svoju novu pjesmu koju je posvetila svom djetetu koje se nažalost nikad nije rodilo. Dodala je kako se nada da će ova balada pomoći svakoj ženi koja se nađe u toj situaciji

Britanska pjevačica Jessie J (37) pustila je suzu tijekom svog nastupa u Londonu, dok je izvodila pjesmu 'Comes in Waves'. Otkrila je kako je prije četiri godine izgubila dijete te da je ovu pjesmu posvetila tom teškom razdoblju u svom životu.

- Danas je točno četiri godine otkad sam izgubila bebu. Ne znam je li netko od vas prošao kroz slično, ali ako jeste ili pak znate nekog tko je, znate koliko je to j... teško - rekla je iskreno publici. 

Prije toga je izvela novu pjesmu s novog albuma 'Don’t Tease Me with a Good Time' te se slomila na pozornici. U jednom trenutku pjevačici su navrle suze, a ona se okrenula i obrisala ih.

- To je nešto na što se nikako ne možete pripremiti. Ova pjesma je za sve koji su kroz to prošli. Nadam se da će vam pomoći - ispričala je glazbenica.

2025 BAFTA Television Awards with P&O Cruises
Pjesma Comes in Waves sadrži potresne stihove: 'Dolazi u valovima, kao da se utapam u ljubavi za kojom čeznem, koju si mi dao. I mrzim koliko mi nedostaje budućnost koju nikada nismo stvorili'.

Podsjetimo, na svom Instagramu je u studenom 2021. otkrila kako je odlučila sama imati dijete, ali i da je, nažalost, na trećem ultrazvuku saznala da je djetetu prestalo kucati srce.

Dvije godine nakon tog teškog gubitka, u svibnju 2023., Jessie J i njezin dečko Chanan Safir Colman dobili su sina Skyja.

