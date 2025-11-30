Jessie J zaplakala na koncertu pa publici ispričala: 'Izgubila sam bebu prije četiri godine...'

Britanska pjevačica Jessie J (37) pustila je suzu tijekom svog nastupa u Londonu, dok je izvodila pjesmu 'Comes in Waves'. Otkrila je kako je prije četiri godine izgubila dijete te da je ovu pjesmu posvetila tom teškom razdoblju u svom životu.

- Danas je točno četiri godine otkad sam izgubila bebu. Ne znam je li netko od vas prošao kroz slično, ali ako jeste ili pak znate nekog tko je, znate koliko je to j... teško - rekla je iskreno publici.

Prije toga je izvela novu pjesmu s novog albuma 'Don’t Tease Me with a Good Time' te se slomila na pozornici. U jednom trenutku pjevačici su navrle suze, a ona se okrenula i obrisala ih.

- To je nešto na što se nikako ne možete pripremiti. Ova pjesma je za sve koji su kroz to prošli. Nadam se da će vam pomoći - ispričala je glazbenica.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Pjesma Comes in Waves sadrži potresne stihove: 'Dolazi u valovima, kao da se utapam u ljubavi za kojom čeznem, koju si mi dao. I mrzim koliko mi nedostaje budućnost koju nikada nismo stvorili'.

Podsjetimo, na svom Instagramu je u studenom 2021. otkrila kako je odlučila sama imati dijete, ali i da je, nažalost, na trećem ultrazvuku saznala da je djetetu prestalo kucati srce.

Dvije godine nakon tog teškog gubitka, u svibnju 2023., Jessie J i njezin dečko Chanan Safir Colman dobili su sina Skyja.