Jeste li znali? Evo koliko godina je imala glumica koja je u Harry Potteru glumila Moaning Myrtle

Britanska glumica Shirley Henderson obožavateljima najpoznatijeg dječjeg čarobnjaka poznatija je kao 'Moaning Myrtle', duh 14-godišnje djevojčice koji se pojavio u dva nastavka filmova o Harryju Potteru. U nedavnom intervjuu za The Independent mnoge je šokirala izjavom da je u trenutku snimanja imala 37 godina.

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

'Casting direktor mi je rekao: 'Samo naprijed - i ne spominji svoju dob'', rekla je glumica te nastavila: 'Unatoč tome, nisam bila uvjerena da mogu odglumiti 14-godišnju djevojčicu jer sam bila u svojim tridesetima u to vrijeme'. Henderson je ispričala i kako je dala sve od sebe da na audiciji izgleda što mlađe.

Foto: YouTube

'Otišla sam na audiciju odjevena kao školarka - bijela košulja, crna suknja, konjski rep - misleći: 'Ovo je presmiješno'', opisala je te dodala: 'Malo sam odglumila za njih i zahvalili su mi. Prošli su mjeseci i mislila sam da je to to, ali onda su nazvali mog agenta, pitali me da se ponovno vidimo i ponudili mi ulogu...'.

Ova se glumica u filmovima o Harryju Potteru pojavila dva puta. Prvi je put glumila 2002. u 'Odaji tajni', a drugi put 2005. godine u 'Plamenom peharu'. Glumila je djevojčicu koja, nakon svoje smrti, kao duh 'luta' ženskim toaletom. Za svoj je lik Henderson rekla: 'Myrtle je stara osoba u tijelu mlade osobe i zato što je duh, postoji neka vrsta maglovitosti'.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Osim u filmovima o avanturama slavnog čarobnjaka, sada već 60-godišnja Shirley Henderson glumila je i u još nekim hitovima poput 'Bridget Jones: The Edge Of Reason', ' Marie Antoinette' i 'Meeks Cutoff'