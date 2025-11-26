Obavijesti

Show

Komentari 0
NIKAD NEĆETE POGODITI

Jeste li znali? Evo koliko godina je imala glumica koja je u Harry Potteru glumila Moaning Myrtle

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Jeste li znali? Evo koliko godina je imala glumica koja je u Harry Potteru glumila Moaning Myrtle
4
Foto: YouTube

Shirley Henderson u filmovima o popularnom maldom čarobnjaku utjelovila je jedan od najupamćenijih likova, a ono što mnogi nisu znali je da je tada imala mnogo više godina od djevojčice koju je glumila

Britanska glumica Shirley Henderson obožavateljima najpoznatijeg dječjeg čarobnjaka poznatija je kao 'Moaning Myrtle', duh 14-godišnje djevojčice koji se pojavio u dva nastavka filmova o Harryju Potteru.  U nedavnom intervjuu za The Independent mnoge je šokirala izjavom da je u trenutku snimanja imala 37 godina.

Bafta Scotland award ceremony
Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

'Casting direktor mi je rekao: 'Samo naprijed - i ne spominji svoju dob'', rekla je glumica te nastavila: 'Unatoč tome, nisam bila uvjerena da mogu odglumiti 14-godišnju djevojčicu jer sam bila u svojim tridesetima u to vrijeme'. Henderson je ispričala i kako je dala sve od sebe da na audiciji izgleda što mlađe.

Foto: YouTube

'Otišla sam na audiciju odjevena kao školarka - bijela košulja, crna suknja, konjski rep - misleći: 'Ovo je presmiješno'', opisala je te dodala: 'Malo sam odglumila za njih i zahvalili su mi. Prošli su mjeseci i mislila sam da je to to, ali onda su nazvali mog agenta, pitali me da se ponovno vidimo i ponudili mi ulogu...'.

'ŠOKIRANA SAM' Glumica iz Harryja Pottera: 'Ne smijem više na konvencije jer sam otvorila OnlyFans profil!'
Glumica iz Harryja Pottera: 'Ne smijem više na konvencije jer sam otvorila OnlyFans profil!'

Ova se glumica u filmovima o Harryju Potteru pojavila dva puta. Prvi je put glumila 2002. u 'Odaji tajni', a drugi put 2005. godine u 'Plamenom peharu'. Glumila je djevojčicu koja, nakon svoje smrti, kao duh 'luta' ženskim toaletom. Za svoj je lik Henderson rekla: 'Myrtle je stara osoba u tijelu mlade osobe i zato što je duh, postoji neka vrsta maglovitosti'. 

Dept Q special screening - London
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Osim u filmovima o avanturama slavnog čarobnjaka, sada već 60-godišnja Shirley Henderson glumila je i u još nekim hitovima poput 'Bridget Jones: The Edge Of Reason', ' Marie Antoinette' i 'Meeks Cutoff'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...
Bivša misica

FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., godinama ostaje zanimljiva javnosti, iako se svjesno povukla iz medijskog svijeta
Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 26. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025