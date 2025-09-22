Glumica iz Harryja Pottera: 'Ne smijem više na konvencije jer sam otvorila OnlyFans profil!'

Glumica Jessie Cave (38), najpoznatija po ulozi Lavander Brown u filmskom serijalu o Harryju Potteru, tvrdi kako joj je zabranjen dolazak na konvenciju obožavatelja tih filmova zato što ima profil na platformi OnlyFans. Ona se o tome oglasila na društvenim mrežama te poručila kako su joj objasnili da je 'Harry Potter obiteljski film', a da je OnlyFans platforma 'povezana s pornografijom'.

- Bilo mi je to jako šokantno jer glumci koji idu na konvencije su bili u filmovima i serijama u kojima su imali seks scene i bili golišavi. Ja se samo igram s kosom na svom profilu! - poručila je, prenosi Deadline.

- Nisam uzrujana zato što neću više ići na konvencije. Uskoro će doći nova postava. Osim toga, bila sam na konvencijama posljednjih 15 godina i imam dovoljno fotografija i memorabilije - napisala je glumica.

Cave je glumila u tri filma o popularnom čarobnjaku, a svoj OnlyFans profil pokrenula je u ožujku ove godine. Na njemu ne objavljuje eksplicitan sadržaj, već je on usmjeren na stiliziranje kose.

Ove godine je objavljeno kako HBO snima seriju o popularnom čarobnjaku, a dio glumačke postave već je poznat. Ulogu Harryja Pottera igrat će Dominic McLaughlin, Hermionu Granger glumit će Arabella Stanton, a Rona Weasleyja utjelovit će Alastair Stout. Svaka sezona serije pratit će jednu knjigu iz slavnog serijala, a bit će dostupna na platformi HBO Max.