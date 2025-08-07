Jeste li znali? McConaughey je trebao glumiti Jacka u Titanicu, ali je odbio učiniti jednu stvar...

Matthew McConaughey skoro je dobio ulogu Jacka Dawsona u popularnom filmu 'Titanic', no jedan zahtjev redatelja Jamesa Camerona odbio je napraviti i - to je bilo to. Ulogu je na kraju dobio Leonardo DiCaprio. Sve detalje je u svojoj knjizi 'The Bigger Picture' opisao producent 'Titanica' Jon Landau, koji je preminuo prošle godine. Njegovi memoari posthumno su objavljeni prije par mjeseci.

- Doveli smo Matthewa da odradi scenu s Kate Winslet. Trebate uvijek provjeriti kakva je kemija, ne samo kako glumci izgledaju na filmu, već kako se i ponašaju - napisao je Landau, prenosi Page Six.

- Kate je Matthew očarao - objasnio je u knjizi te dodao kako je McConaughey bio jako šarmantan i da je odlično odradio zajedničku scenu. No, redatelj James Cameron htio je promijeniti jednu stvar u njegovoj izvedbi.

Naime, glumac je pričao jakim južnjačkim naglaskom. Cameron mu je rekao: 'To je bilo odlično, idemo sada probati nešto drugačije'. Lik Jack Dowson je bio iz Wisconsina pa je Cameron zamolio McConaugheyja da promijeni naglasak. Ovaj na to nije pristao, napisao je producent u svojim memoarima.

- Ne. Ovo je bilo dobro. Hvala - rekao je glumac, stoji u knjizi.