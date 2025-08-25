Obavijesti

Stručnjaci analiziraju, ona šuti

Jesu li botoks i fileri prošlost ili je sve stvar dobrog svjetla? Donatella iznenadila izgledom

Piše Dora Pek,
Jesu li botoks i fileri prošlost ili je sve stvar dobrog svjetla? Donatella iznenadila izgledom
Foto: Instagram

Fanovi su na novoj fotografiji Donatelle Versace primijetili promjene - tanje usne, mekše obraze i naglašeniju liniju čeljusti. Stručnjaci nagađaju da bi iza svega mogli stajati fileri i botoks, ali i samo dobro svjetlo

Jedna fotografija bila je dovoljna da Donatella Versace ponovno postane glavna tema. I to ne zbog mode, nego zbog izgleda. Na Instagramu je osvanula u bijeloj šljokičastoj haljini i izgledala 'svježije' nego inače. Fanovi su odmah primijetili promjene - tanje usne, mekše obraze i naglašeniju liniju čeljusti. Jesu li u pitanju fileri, botoks ili samo dobro svjetlo? Donatella, naravno, ništa ne komentira.

Stručnjaci ipak nisu ostali tihi.

- Nemoguće je reći što je radila na licu ili nije bez da je vidim uživo. Na temelju slika, čini se da su joj usne manje nego prije, što može biti posljedica nekoliko razloga. Čini se da je u prošlosti imala trajne filere, vjerojatno silikonske, u kombinaciji s hijaluronskim filerima nanesenim na njih. Ako je hijaluronski filer otopljen ili se prirodno raspao, to bi moglo objasniti smanjenje volumena - rekla je Anastasia Koles, osnivačica dermatološke klinike u Londonu, za Daily Mail.

Foto: Instagram

- Početno proširenje usana također je moglo biti posljedica silikona u kombinaciji s učinkom faceliftinga pri kojem se koža povuče vrlo čvrsto prema stranama lica. Njena linija čeljusti također izgleda definirano, što bi moglo biti rezultat dermalnih filera za poboljšanje strukture ili tretmana za zatezanje kože - dodala je.

Foto: Instagram

Nije prvi put da Donatellin izgled izaziva lavinu komentara. Prošle godine na londonskoj premijeri mjuzikla 'Vrag nosi pradu', gdje se pojavila uz Eltona Johna, mnogi su je hvalili da izgleda 'bolje nego ikad'. Njezino je lice već desetljećima pod povećalom. S estetskim zahvatima krenula je 90-ih, a nakon smrti brata Giannija 1997. godine njezin se izgled počeo drastično mijenjati. Nikad nije skrivala da koristi botoks, dapače, jednom je izjavila: 'Ne vjerujem da žena treba biti potpuno prirodna.' Upravo zato redovito završava na listama zvijezda koje su pretjerale s korekcijama.

