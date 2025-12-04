Selma, Endrina i Otto u lovu na platinastu karticu: 'Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu'

Nakon što su kandidati MasterChefa servirali svoje verzije geometrijske dekonstrukcije francuske salate, kušanje je donijelo dinamičnu atmosferu. Kada je chef Goran zamolio kandidate da dignu ruke oni koji su zadovoljni svojim tanjurom, učinili su to samo Otto, Endrina, Antonija i Selma, dok je Renata rezimirala svoje kuhanje riječima: „Stvarno se čudim da danas nisam napravila to kako spada.“

Tada je žiri pozvao Krunoslava, Marka i Egona da dođu ispred njih. Krunoslav je priznao da je spreman na sve što slijedi, Egon je pokušavao obraniti okus svoje salate, a Mark je ukratko predstavio svoje geometrijske elemente. No chef Stjepan nije imao dvojbe. „Mark, ovo nije dekonstrukcija francuske salate, ovo izgleda kao prometna nesreća.“ Mario je dodao da količina jabuke potpuno mijenja karakter jela te da ovo više nalikuje voćnoj nego francuskoj salati.

Ni Krunoslav nije izbjegao kritike. „Kruno, prometni znakovi?“ upitao je Stjepan. „Prometni kolaps, a ispred vas nezavršena francuska salata“, rekao je Krunoslav. Iako je prezentacija bila uredna, žiri je zaključio da u ovoj fazi natjecanja jelo ne smije ostati nedovršeno. „Šteta što tanjur nije završen“, rekao je Stjepan, dok je Goran kandidatima jasno poručio da njihova jela nisu vidjela francusku salatu ni izbliza. Mark je nakon kušanja priznao: „Osjećaj je tup, spreman sam za stres test.“

Kako su pred žiri dolazili ostali kandidati, ton se potpuno promijenio. Otto je dobio prve ozbiljne pohvale večeri. „Ovo izgleda kao dekonstrukcija“, rekao je Stjepan, a žiri je istaknuo da je jelo tehnički čisto, kreativno i smisleno posloženo. Endrina je žiri osvojila preciznošću, balansiranim teksturama i okusom koji vraća na original, dok je Selma donijela moderan pristup koji je žiri opisao kao „futuristički i tehnički napredan“. Antonija se vratila u punoj formi, a chef Goran njezin je tanjur opisao riječima: „Ovo je bio sat matematike na tanjuru“, uz napomenu da joj je nedostajalo tek malo više kremoznosti do savršenstva.

Za kraj su pred žiri stale Renata i Barbara, svjesne da se njihove kreacije nisu razvile do kraja. Renatina geometrija svela se na jedan element koji nije uspio. „Nije dobro, krumpir je sirov“, rekao je Goran. Barbara je pak dobila priznanje za teksture, ali ne i za okus i izvedbu. „Ovo nije francuska salata“, poručio joj je žiri.

Chef Mario zatim je jasno upozorio kandidate da se nalaze u završnici natjecanja. „Ako ste danas pali na ovako jednostavnom zadatku, kako ćete tek dalje? Bit će vam sve teže i teže.“ Kandidati čiji tanjuri večeras nisu ispunili očekivanja bili su Kruno, Egon, Mark, Renata i Barbara, no žiri je naglasio da se u ovom izazovu ne traži najlošiji, već samo oni koji su pokazali jasnoću, tehniku i viziju. Fokus je bio isključivo na pronalasku tri najbolja tanjura koji zaslužuju status izazivača platinaste kartice.

Na kraju su proglašena tri kandidata koja ulaze u borbu za najvrjedniji oblik imuniteta. „Selma, ti si prva izazivačica“, rekao je Stjepan, a Selma je emotivno priznala da bi joj platinasta kartica donijela prijeko potrebno olakšanje. Drugo mjesto osvojila je Endrina, koja je s osmijehom rekla: „Baš sam jako sretna i ponosna i drago mi je da to mogu podijeliti sa Selmom“, a treće mjesto pripalo je Ottu. Barbara je zaključila da se mora dobro pripremiti za nastavak ciklusa, na što je chef Stjepan poručio: „Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu“.

Tko će se izboriti za status vlasnika platinaste kartice, a tko će pokleknuti pod pritiskom, gledatelji će doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.