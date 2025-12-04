Obavijesti

Show

Komentari 0
MASTERCHEF

Selma, Endrina i Otto u lovu na platinastu karticu: 'Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Selma, Endrina i Otto u lovu na platinastu karticu: 'Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu'
5
Foto: NOVATV

Endrina je žiri osvojila preciznošću, balansiranim teksturama i okusom koji vraća na original, dok je Selma donijela moderan pristup koji je žiri opisao kao 'futuristički i tehnički napredan'

Nakon što su kandidati MasterChefa servirali svoje verzije geometrijske dekonstrukcije francuske salate, kušanje je donijelo dinamičnu atmosferu. Kada je chef Goran zamolio kandidate da dignu ruke oni koji su zadovoljni svojim tanjurom, učinili su to samo Otto, Endrina, Antonija i Selma, dok je Renata rezimirala svoje kuhanje riječima: „Stvarno se čudim da danas nisam napravila to kako spada.“ 

Tada je žiri pozvao Krunoslava, Marka i Egona da dođu ispred njih. Krunoslav je priznao da je spreman na sve što slijedi, Egon je pokušavao obraniti okus svoje salate, a Mark je ukratko predstavio svoje geometrijske elemente. No chef Stjepan nije imao dvojbe. „Mark, ovo nije dekonstrukcija francuske salate, ovo izgleda kao prometna nesreća.“ Mario je dodao da količina jabuke potpuno mijenja karakter jela te da ovo više nalikuje voćnoj nego francuskoj salati.

Foto: NOVATV

Ni Krunoslav nije izbjegao kritike. „Kruno, prometni znakovi?“ upitao je Stjepan. „Prometni kolaps, a ispred vas nezavršena francuska salata“, rekao je Krunoslav. Iako je prezentacija bila uredna, žiri je zaključio da u ovoj fazi natjecanja jelo ne smije ostati nedovršeno. „Šteta što tanjur nije završen“, rekao je Stjepan, dok je Goran kandidatima jasno poručio da njihova jela nisu vidjela francusku salatu ni izbliza. Mark je nakon kušanja priznao: „Osjećaj je tup, spreman sam za stres test.“ 

MISTERIOZNO ZVONO Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

Kako su pred žiri dolazili ostali kandidati, ton se potpuno promijenio. Otto je dobio prve ozbiljne pohvale večeri. „Ovo izgleda kao dekonstrukcija“, rekao je Stjepan, a žiri je istaknuo da je jelo tehnički čisto, kreativno i smisleno posloženo. Endrina je žiri osvojila preciznošću, balansiranim teksturama i okusom koji vraća na original, dok je Selma donijela moderan pristup koji je žiri opisao kao „futuristički i tehnički napredan“. Antonija se vratila u punoj formi, a chef Goran njezin je tanjur opisao riječima: „Ovo je bio sat matematike na tanjuru“, uz napomenu da joj je nedostajalo tek malo više kremoznosti do savršenstva. 

Za kraj su pred žiri stale Renata i Barbara, svjesne da se njihove kreacije nisu razvile do kraja. Renatina geometrija svela se na jedan element koji nije uspio. „Nije dobro, krumpir je sirov“, rekao je Goran. Barbara je pak dobila priznanje za teksture, ali ne i za okus i izvedbu. „Ovo nije francuska salata“, poručio joj je žiri.  

Foto: NOVATV

Chef Mario zatim je jasno upozorio kandidate da se nalaze u završnici natjecanja. „Ako ste danas pali na ovako jednostavnom zadatku, kako ćete tek dalje? Bit će vam sve teže i teže.“ Kandidati čiji tanjuri večeras nisu ispunili očekivanja bili su Kruno, Egon, Mark, Renata i Barbara, no žiri je naglasio da se u ovom izazovu ne traži najlošiji, već samo oni koji su pokazali jasnoću, tehniku i viziju. Fokus je bio isključivo na pronalasku tri najbolja tanjura koji zaslužuju status izazivača platinaste kartice. 

KAOTIČNO KUHANJE Jurica Jurašković je napustio MasterChef: 'Kad-tad se moralo to dogoditi, svjestan sam toga'
Jurica Jurašković je napustio MasterChef: 'Kad-tad se moralo to dogoditi, svjestan sam toga'

Na kraju su proglašena tri kandidata koja ulaze u borbu za najvrjedniji oblik imuniteta. „Selma, ti si prva izazivačica“, rekao je Stjepan, a Selma je emotivno priznala da bi joj platinasta kartica donijela prijeko potrebno olakšanje. Drugo mjesto osvojila je Endrina, koja je s osmijehom rekla: „Baš sam jako sretna i ponosna i drago mi je da to mogu podijeliti sa Selmom“, a treće mjesto pripalo je Ottu. Barbara je zaključila da se mora dobro pripremiti za nastavak ciklusa, na što je chef Stjepan poručio: „Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu“. 

Tko će se izboriti za status vlasnika platinaste kartice, a tko će pokleknuti pod pritiskom, gledatelji će doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!
NE SRAMI SE OBLINA

FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!

Jennifer Lopez bila je jedna od mnogih uzvanika na 'Woman in Entertainment Gala' u Beverly Hillsu. Ovih dana svi pričaju o njezinoj kombinaciji za nastup u Las Vegasu, a i sada je zaintrigirala mnoge
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 4. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025