Jesu li golišave scene Sydney Sweeney u Euforiji ubile njenu karijeru? 'Samo se o tome priča'

Prije nekoliko dana izašla je posljednja epizoda serije 'Euforija'. Iako su se fanovi nadali kako će se serija nastaviti, sam kreator serije Sam Levinson potvrdio je kako se ne radi samo o posljednjoj epizodi 3. sezone, već i samom finalu ove HBO-ove serije. Jedna od najkontroverznijih uloga u posljednjoj sezoni bila je ona popularne glumice Sydney Sweeney, koja je utjelovila lik Cassie Howard.

Ona se u zadnjoj sezoni počela baviti snimanjem i objavljivanjem 18+ sadržaja, a u brojnim se epizodama našla u vrlo golišavim scenama. Sydney je tako golišava jela sladoled, pozirala je gola s pitonom oko tijela, golim grudima je 'razbijala prozore' i slično.

POGLEDAJTE GALERIJU: Sydney Sweeney u Euforiji

Iako joj je upravo uloga Cassie donijela svjetsku slavu, mnogi sada raspravljaju je li joj je baš ta uloga, zbog silne golotinje, ujedno i ubila glumačku karijeru?

Dave Quast, stručnjak za krizni i reputacijski menadžment je za Fox News rekao kako je Euforija 'pomogla etablirati Sydney Sweeney kao jednu od fizički i mentalno hrabrih izvođača, što je i razlog njezina uspjeha'. Međutim, navodi i kako je rizično to što javnost sada priča isključivo o seksualiziranim aspektima njezinog lika. Odnosno, upravo to što se isprva smatralo hrabrim, sada može naštetiti njezinom ugledu i brendu te njezinu karijeru usmjeriti samo prema sličnim ulogama.

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- Za Sweeney nije problem što je imala seksualiziranu ulogu. Izazov je nastaviti prikazivati kao da je to namjeran izbor za sam lik, a ne kao cijeli njezin brend - poručio je, prenosi Daily Mail.

Sydney, koja je prije nekoliko mjeseci lansirala i svoju liniju donjeg rublja, na udaru je kritika u posljednje vrijeme i od strane obožavatelja serije, koji navode da je pristala na 'ponižavajući proces' zbog golišavih scena koje je snimila.

Foto: Profimedia

No, kreator serije Levinson je u nekoliko navrata objašnjavao kako je sama Sweeney inzistirala da se scene snime baš tako. Levinson je objasnio kako je isprva htio 'umanjiti' golotinju, na što mu je, kaže, Sweeney odgovorila: 'Ti se šališ? Pa glumim nekoga na OnlyFansu. Kako da drugačije to napravimo?'