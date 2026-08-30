Jimmy Stanić o Barbari: Prosio sam je 13 godina. Govorila je da je prosjačenje u nas zabranjeno

Legenda hrvatske glazbe Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života, a bio je sinonim za neuništivi šarm i vječnu mladost.

Važnu ulogu u njegovu životu imala je supruga Barbara, s kojom je dijelio život i pozornicu gotovo pola stoljeća. Njihova je priča svjedočanstvo o podršci i zajedničkoj radosti življenja.

Sudbina ih je spojila 1977. na recepciji hotela u Portorožu, gdje je Jimmy imao nastup, a Barbara Trohar bila na sindikalnom izletu. Pjevač ju je odmah primijetio i na svoj joj je šarmantan način prišao zatražiti autogram.

​- Ak’ bum dobre volje, možda i dobijete - glasio je njezin odgovor.

​- Imam ja sredstvo za postizanje dobre volje, bocu dobrog vina - uzvratio je glazbenik. Tako je započela ljubavna priča koja je trajala gotovo pola stoljeća.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Iako je kemija bila očita, par je bio u vezi punih trinaest godina prije vjenčanja u travnju 1990. Jimmy je do tada bio neženja. U Barbari je pronašao onu pravu, a dugogodišnje je udvaranje kasnije duhovito objasnio.

​- Cijeli sam život govorio ‘ne’, a Barbara me naučila da izgovorim ‘da’. Prosio sam je trinaest godina, a ona se branila riječima da je prosjačenje u nas zakonom zabranjeno - ispričao je Jimmy.

Partneri u glazbi i životu

Barbara je postala i njegova ključna suradnica. Njezin talent Jimmy je prepoznao dok su se penjali na Sljeme.

storyeditor/2022-03-16/PXL_090322_92410520.jpg | Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- Dok smo hodali, ona je meni pjevušila, kad smo se penjali na Sljeme, pjevala je “Dimnjačara”. Ima lijep glas i fenomenalan sluh, a morao sam je dugo nagovarati da mi se pridruži na koncertu. Barbari je tada bila četrdeset i koja godina, govorila mi je da ne može tek tako izići pred publiku, a ja sam je ohrabrivao: “Ništa se ti ne brini, ja ću biti pokraj tebe”. Prvi put smo zajedno zapjevali prije 35 godina u Lisinskom i publika je odlično reagirala, a drukčije nije ni danas. Ljudi vole vidjeti žensku osobu na bini. Mi jesmo već malo u godinama, ali mislim da to nikome ne smeta ako ste dobro raspoloženi i dobro pjevate - rekao je jednom za Gloriju.

Ubrzo ju je pozvao da snimi pjesmu "Dimnjačar" za album "Vječne melodije" 1982.

Foto: Neva Zganec/pixsell

​- Bez Barbare bi teško išlo - često ističe.

U razgovorima je uvijek govorio da je ona najbolja žena koju poznaje i da je upravo ona zaslužna za njegovu vitalnost.

​- Sve. Da nje nema, danas ne bih razgovarao s vama - jednostavno je sažeo njezinu ulogu u svom životu.

Tajna uspjeha

Na pitanje o receptu za dug i sretan brak, Stanići su ponudili jednostavnu filozofiju.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

​- Ljubav nije glavna stvar u braku, nego razumijevanje. Morate uživati u stvarima koje vam pašu. Svađe ne preporučujemo. Samo ‘da draga’ i ‘da dragi’ s puno pusa - objasnili su jednom.

Hrana je bila jedan od ključnih testova na početku veze. Jimmy, zaljubljenik u ribu, bojao se hoće li Barbara dijeliti njegovu strast.

​- Bio sam u strahu kada sam pitao Barbaru voli li bakalar. Da je rekla da ne voli, bilo bi gotovo - prisjetio se.

*uz korištenje AI-ja