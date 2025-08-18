Obavijesti

SLAVNA GLUMICA

Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'

Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'
Joan Collins blista u kupaćem kostimu, i to s 92 godine. Dok odmara u Francuskoj, priznaje da se možda vraća glumi

Slavna britanska glumica Joan Collins, nezaboravna zvijezda serije 'Dinastija', u 92. godini i dalje osvaja izgledom i energijom. Na Instagramu je podijelila fotografiju s odmora u Francuskoj, gdje uživa na temperaturama od 32°C u bijelom kupaćem kostimu, ružičastom šeširu i modnim detaljima u tirkiznoj boji.

Collins je pritom otkrila da bi se mogla vratiti na set. Naime, producent razmišlja o nastavku filma 'Murder Between Friends' u kojem je glumila Francescu Carlyle, TV zvijezdu i detektivku u stilu Agathe Christie.

- U međuvremenu, opuštam se na jugu Francuske na 32°C. Razmišljam o svom sljedećem potezu ili sljedećem filmu - napisala je u svojoj objavi. 

Obožavatelji su je obasuli komplimentima poput 'Predivna', 'Legenda' i 'Prava inspiracija'. Često joj se pripisuje da i u desetom desetljeću života izgleda odlično, a Collins tajnu vidi u umjerenoj prehrani i tjelovježbi.

- Ne idite na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršaviti, jedite kuhana jaja i brokulu nekoliko dana. I vježbajte, koliko god to mrzili - izjavila je jednom prilikom.

Glumica je od 2002. u braku s 32 godine mlađim Percyjem Gibsonom. Razlika u godinama njima nikada nije bila prepreka.

- Bili smo prijatelji, radili zajedno i postupno se zaljubili. Pisali smo si ljubavna pisma i shvatili da smo na istoj valnoj duljini - rekla je Joan. Dodala je da joj je važno što je Percy 'prizemna i ljubazna osoba', dok je godine smatra samo brojem.

