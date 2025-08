Oduševila je sve na mimohodu, a za 24sata kaže: Isprva sam se mučila, ali sam na kraju uživala

Na početku svečanog vojnog mimohoda povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Oluja' u Zagrebu, publiku je snažno dirnula mlada glumica izgovarajući stihove pjesme „Gospa Marija“ Antuna Gustava Matoša. Svojim sugestivnim, a nenametljivim nastupom najavila je večer ponosa, snage i sjećanja, i privukla pažnju mnogih. Njezino ime je Bela Grah, studentica pete godine glume na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

Foto: youtube screenshoot/hrt

Za ovaj važan zadatak izabrao ju je redatelj mimohoda, njezin profesor Krešimir Dolenčić, koji ju je jednim pozivom uveo u projekt. Bela je, kako kaže, bez razmišljanja pristala.

- Čim sam dobila sinopsis, odmah sam se prihvatila rada. Na Akademiji nas uče da je ključno krenuti na vrijeme i to se uvijek pokaže točnim. Isprva sam se mučila jer je pjesma jako poznata i svi ju već dobro znamo, ali uz pomoć kolega Ivana Ožegovića i Zvonka Novosela uspjela sam je osjetiti i na kraju sam iskreno uživala u govoru tih bogatih stihova - govori Bela.

Za mladu glumicu kazalište je više od poziva.

- Zvuči možda izlizano, ali volim izražavanje, izvođenje, dobru umjetnost. Gluma mi daje priliku da uđem u tuđe cipele, suočim se s nečijim svijetom i razmišljam na drugačiji način. Kazalište me najviše ispunjava - umjetnost te nahrani, odmori i potakne da i sam nešto stvoriš - objašnjava nam Grah.

Foto: Stella Vlasnović

Bela je odmalena naučena disciplini, ponajviše zahvaljujući sportu kojim se bavila. Tamo je, kaže, naučila što znači ne odustajati – nešto što joj danas pomaže i u glumi.

- Apsolutno puno. Smatram da je bavljenje sportom i stjecanje discipline od malih nogu jedan od najvećih blagoslova. Sport me naučio neodustajanju, kad misliš da više ne možeš, napraviš još taj jedan sklek. Taj princip prenijela sam i u život i glumu: i kad ti se čini da si na rubu, da više nemaš snage, pokušaš još malo dati od sebe, i tada dolazi nagrada. Uz to, sport mi je pomogao i u suočavanju s tremom. Već kao mala bila sam izložena natjecanjima gdje si moraš reći: sad ili nikad. To iskustvo mi danas pomaže da se lakše nosim s tremom prije izvedbi - navela nam je Bela.

Najizazovnija uloga na Akademiji bila joj je ona iz poznatog ruskog klasika.

- Definitivno Grušenjka iz Braće Karamazova F. M. Dostojevskog, na klasi profesorice Aide Bukvić. To je slojevit i kompleksan lik koji se mora opravdati kako ne bi ispao površna grešnica ili samo zavodnica. Pristupila sam joj tražeći razliku između nas dvije i kroz to pokušala razumjeti njezino poimanje života i svijeta. Michael Čehov kaže da je gluma 'pronalaženje promjena u ponašanju', i vodila sam se upravo tim - opisuje.

Foto: Stella Vlasnović

- Oboje nosi svoju težinu. Klasici, poput Shakespearea, Držića ili Molièrea, donose bogate likove i velike izazove, ali su često pisani stihom i arhaičnim jezikom pa treba vremena da im se približiš. S druge strane, suvremeni tekstovi su bliži našem govoru i svakodnevici, ali to ne znači da su lakši, prirodnost je često najteža za odigrati - dodaje.

Kroz karijeru je okusila različite žanrove.

- Igranje za djecu, kao u predstavi Šuć muć priča Buge Marije Šimić Milošev, zahtijeva stalnu prisutnost - djeca sve vide i odmah reagiraju. Igram i u cabaretu Orient Express Mire Ungara u Komediji Kontesa, što je poseban doživljaj. Tamo sam na sceni s glumcima i plesačima, i stvaramo zajedničku sliku, to ti pokaže koliko je kazalište timski sport, gdje soliranje ne prolazi. Svi dišu kao jedan i pomažu jedni drugima ako nešto pođe po zlu - otkrila je.

Foto: Antea Šoštarić

Iako nije glazbeno obrazovana, vjeruje da svaki glumac mora imati osjećaj za ritam, tempo, dinamiku i gradaciju. Odnosno, kako kaže, glumac mora znati 'svirati' tekst.

Tvrdi i kako kazalište ima posebnu ulogu u društvu.

- Kazalište je oduvijek bilo prostor u kojem se propituju društvene i ljudske teme. Na Mimohodu smo govorili stihove naših velikih pjesnika, čula se opera Nikola Šubić Zrinski, i na taj način pokazali koliko je naša kulturna baština bogata. Umjetnost oplemenjuje društvo i zbog toga je nužno njegovati je - odgovara.

Glumci koji se transformiraju iz uloge u ulogu su njezini idoli, a neki od njih su Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Al Pacino…

- Od domaćih glumaca posebno cijenim radne i predane ljude poput Ozrena Grabarića, Rakana Rushaidata, Dražena Šivaka, Jadranke Đokić… Grabarić često govori da je talent 10%, a 90% je rad, rad i samo rad, s tim se u potpunosti slažem - objašnjava.

Foto: Privatni album

Bela sanja veliko, a slijedi misao pokojnog pape Franje.

- Kaže papa Franjo da treba sanjati veliko, i ja se s tim slažem. Voljela bih raditi s velikim redateljima i sudjelovati u kvalitetnim projektima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, ako se pruži prilika. Jedan dječji san mi je glumiti u povijesnom filmu, nečem epskom, poput Gladijatora. Vidjet ćemo kamo će me život odvesti - zaključila je.