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LEGENDARNA GLUMICA

Joan Collins oduševila izgledom u 94. godini: Evo koja je tajna!

Piše Maša Mai Čigir,
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Joan Collins oduševila izgledom u 94. godini: Evo koja je tajna!
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Foto: Instagram
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Zvijezda kultne serije 'Dinastija' objavila je fotografije s odmora te sve oduševila izgledom u 94. godini

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Joan Collins (93), holivudska diva i zvijezda kultne američke serije 'Dinastija' objavila je fotografije sa svog ljetovanja u Saint-Tropezu s kojima je dokazala kako su godine zaista samo broj, a izazvala je i lavinu komplimenata na račun svoga izgleda. Glumica tvrdi kako se, za razliku od mnogih, nikada nije oslanjala na botoks i filere kako bi održala mladolik izgled.

- Ovaj srpanj je jedan od najtoplijih mjeseci ikad u Saint-Tropezu, ali unatoč tome predivno smo se proveli - napisala je ispod objave, a na jednoj fotografiji pozira u bijeloj haljini spuštenih ramena s ljubičastim cvjetnim detaljima na rukavima. 

Na ostalim fotografijama glumačka diva uživa uz bazen u društvu prijatelja, a među kojima su nutricionistica Gabriela Peacock, modni stilist Rene Horsch te Alison Papworth, glumica poznata po ulogama u filmovima o Jamesu Bondu 'Samo za tvoje oči' i 'Octopussy'.

NA CRVENOM TEPIHU U CANNESU Joan Collins (92) u štiklama i bijeloj haljini je zasjenila sve!
Joan Collins (92) u štiklama i bijeloj haljini je zasjenila sve!
Foto: Instagram

Joan Collins u više je navrata istaknula kako nije pobornica estetskih zahvata te da preferira prirodan izgled, isto tako često ističe kako pretjerani zahvati u većini slučajeva oduzimaju licu prirodnu izražajnost. Umjesto estetskih tretmana, glumica se oslanja na umjerenost i zdrav način života. Redovito pleše, pazi na prehranu, svakodnevno koristi SPF na licu i nastoji održavati aktivnosti, ali bez strogih zabrana.

- Trudim se jesti uravnoteženo. Avokado smatram iznimno korisnim, a redovito uzimam vitamine C i E te omega masne kiseline. No ne uskraćujem si čašu pjenušca ili desert kada ih poželim, ali smatram da sam i sretnica zbog dobrih gena - rekla je za Daily Mail.

SLAVNA GLUMICA Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'
Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'
Foto: Instagram

Joan Collins svjetsku slavu stekla je ulogom kao nezaboravna Alexis Colby u seriji Dinastija, a desetljećima nakon emitiranja serije i dalje je sinonim za bezvremenski glamur i eleganciju.

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