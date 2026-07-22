Joan Collins oduševila izgledom u 94. godini: Evo koja je tajna!

Joan Collins (93), holivudska diva i zvijezda kultne američke serije 'Dinastija' objavila je fotografije sa svog ljetovanja u Saint-Tropezu s kojima je dokazala kako su godine zaista samo broj, a izazvala je i lavinu komplimenata na račun svoga izgleda. Glumica tvrdi kako se, za razliku od mnogih, nikada nije oslanjala na botoks i filere kako bi održala mladolik izgled.

- Ovaj srpanj je jedan od najtoplijih mjeseci ikad u Saint-Tropezu, ali unatoč tome predivno smo se proveli - napisala je ispod objave, a na jednoj fotografiji pozira u bijeloj haljini spuštenih ramena s ljubičastim cvjetnim detaljima na rukavima.

Na ostalim fotografijama glumačka diva uživa uz bazen u društvu prijatelja, a među kojima su nutricionistica Gabriela Peacock, modni stilist Rene Horsch te Alison Papworth, glumica poznata po ulogama u filmovima o Jamesu Bondu 'Samo za tvoje oči' i 'Octopussy'.

Foto: Instagram

Joan Collins u više je navrata istaknula kako nije pobornica estetskih zahvata te da preferira prirodan izgled, isto tako često ističe kako pretjerani zahvati u većini slučajeva oduzimaju licu prirodnu izražajnost. Umjesto estetskih tretmana, glumica se oslanja na umjerenost i zdrav način života. Redovito pleše, pazi na prehranu, svakodnevno koristi SPF na licu i nastoji održavati aktivnosti, ali bez strogih zabrana.

- Trudim se jesti uravnoteženo. Avokado smatram iznimno korisnim, a redovito uzimam vitamine C i E te omega masne kiseline. No ne uskraćujem si čašu pjenušca ili desert kada ih poželim, ali smatram da sam i sretnica zbog dobrih gena - rekla je za Daily Mail.

Foto: Instagram

Joan Collins svjetsku slavu stekla je ulogom kao nezaboravna Alexis Colby u seriji Dinastija, a desetljećima nakon emitiranja serije i dalje je sinonim za bezvremenski glamur i eleganciju.