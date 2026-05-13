Joan Collins (92) u štiklama i bijeloj haljini je zasjenila sve!

Legendarna glumica Joan Collins (92) bila je jedna od zvijezda koje su se u utorak prošetale crvenim tepihom na otvorenju Filmskog festivala u Cannesu. U haljini inspiriranoj orhidejom je privukla mnoge poglede, a pokazala je i kako ne odustaje od cipela na petu. Kosu je podignula u pundžu, a cijelu kombinaciju upotpunila upečatljivim nakitom.

Foto: Marko Djurica

Osim nje, puno pažnje na otvorenju ukrala je glumica Demi Moore, koja je ove godine članica glavnog žirija, kojim predsjeda slavni južnokorejski redatelj Park Chan-wook. Demi se pojavila u elegantnoj srebrnoj haljini bez naramenica s potpisom modne kuće Jacquemus, a cijeli look dodatno je podigla raskošnim nakitom Chopard.

No dok su jedni komentirali kako izgleda besprijekorno i kako prkosi godinama, drugi su izrazili zabrinutost zbog njezina izgleda. Društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara o njezinim "izrazito tankim rukama" i vrlo vitkoj figuri, a mnogi su otvorili raspravu o tome šalje li Hollywood ponovno pogrešnu sliku ženama i mladim djevojkama.

POGLEDAJTE GALERIJU: Demi Moore u Cannesu

- Prelijepa je, ali ekstremna mršavost nije nešto što bismo trebali glamurizirati. Mislim da to nije zdrav primjer za idola i uzora - napisao je jedan korisnik društvenih mreža, dok su se ispod objave nizali mnogi slični komentari.

S druge strane, mnogi obožavatelji i kolege stali su u obranu glumice. Posebno se istaknula Rita Wilson, koja je komentirala kako je to "možda jedna od najljepših haljina" koje je Demi ikad nosila, a mnogi su poručili da glumica izgleda elegantno i sofisticirano.

Peter Jackson dobio počasnu Zlatnu palmu

Otvaranje festivala obilježila je i dodjela počasne Zlatne palme novozelandskom redatelju Peteru Jacksonu za izniman doprinos filmskoj umjetnosti. Nagradu mu je uručio Elijah Wood, mnogima i dalje najpoznatiji kao Frodo iz kultne trilogije "Gospodar prstenova", što je izazvalo oduševljenje publike u dvorani. Jackson se tijekom govora prisjetio svojih početaka i dolaska u Cannes prije čak 25 godina, kad je pokušavao uvjeriti skeptike da njegov projekt ekranizacije "Gospodara prstenova" ima potencijal postati veliki filmski spektakl.

Foto: Gonzalo Fuentes

- Ne mogu shvatiti zašto dobivam Zlatnu palmu. Nisam ja tip za Zlatnu palmu - rekao je nasmijano redatelj i zaradio veliki pljesak publike.

Svečano otvorenje dodatno su obilježile glumačke legende Jane Fonda i Gong Li, koje su službeno proglasile festival otvorenim. Fonda je pritom održala snažan govor i poslala poruku koja je odjeknula dvoranom.

- Film je oduvijek bio čin otpora - poručila je 88-godišnja glumica i aktivistica.

Foto: Manon Cruz

Osim Jacksona, počasnu Zlatnu palmu za životno djelo ove će godine dobiti legendarna Barbra Streisand.