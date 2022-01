Glumica Joan Collins je otvorila dušu u novom dokumentarnom filmu 'Ovo je Joan Collins' i otkrila mračne tajne iz svog privatnog života te ostavila publiku bez teksta, prenosi Daily Mail.

Collins je počela dobivati filmske uloge u dobi od 17 godina, napuštajući Kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti brzo je počela zarađivati do 300 funti tjedno. Međutim, njezin otac Joseph Collins koji je bio uspješan kazališni agent nije bio impresioniran njezinim izborom karijere.

- Nije želio da budem u showbizzu jer je znao zamke - prisjetila se Collins

- Završit ćeš do 23, a muškarci su tako grabežljivi - rekao joj je otac.

Nažalost, to nije bilo daleko od istine jer nakon što je glumila buntovnu tinejdžericu u 'I Believe in You', Joan je upoznala svog prvog supruga Maxwella Reeda za kojeg tvrdi da ju je drogirao i silovao.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja djevica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok se seksao sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam 'iskorištena'. Sada to zovemo silovanje na spoju - rekla je Collins

Priznala je da se nakon toga za njega udala samo zbog srama.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju seksa i toga kako bi stvari trebale biti, ne bih to učinila, ali imala sam jak osjećaj krivnje, pa sam to ipak učinila. Medeni mjesec je bio čisti fijasko. Izvana smo izgledali sretno, a zapravo sam bila jadna - dodala je glumica.

Tvrdi da ju je Maxwell kasnije pokušao prodati starijim muškarcima i šeiku za seks za jednu noć po cijeni od 10.000 funti. S Maxwellom je bila u braku četiri godine. Nakon četiri godine braka Joan je zatražila razvod od Reeda, a on je za kraj od nje tražio da mu ona plaća 950 funti mjesečno jer je smatrao da ju je on "otkrio". Glumica tvrdi da ju je taj brak koštao oko dva milijuna funti.

Nakon što se razvela od Reedsa, bacila se u holivudski život, partijajući s Marilyn Monroe u domu Gene Kelly. Monroe ju je upozorila na 'vukove' u Hollywoodu te da pogotovo izbjegava Darryla Zanucka.

Nakon što je upozorena na Zanucka, glumica se prisjetila kako ju je 'jurio po hodniku' i 'zarobio uza zid'.

- Prikovao me kao bubu za dasku i rekao: 'Treba ti pravi muškarac dušo, pravi muškarac' - ispričala je.

- Srećom,vizažist je prošao hodnikom i uspjela sam pobjeći - dodala je Collins

U u drugi brak je stupila 1963. britanskom pop zvijezdom i poznatim ženskarošem Anthonyjem Newleyjem, ocem njezino dvoje djece Tare i Alexandera. Međutim brak se raspao nakon 6 godina.

No ni prvi ni drugi razvod nije zaustavio Joan jer se udala po treći put za šefa izdavačke kuće Beatlesa Apple, Rona Kassa 1972. godine s kojim ima kćer Katy. No ni ova obiteljska idila nije dugo trajala jer je njihova kćer bila teško ozlijeđena nakon što ju je udario automobil.

- Rekli su mi da će umrijeti i dugo je bila u komi. Katyna nesreća bila je najgora stvar koja mi se ikada dogodila - rekla je Collins.

Nakon što se Katy oporavila, Joan je saznala da je obitelj gotovo bankrotirala i tada se razvela od Kassa 1983. godine, a na zabavi je upoznala svog četvrtog supruga, skandinavskog pjevača Petera Holma.

Joan, tada na vrhuncu svoje slave kao Alexis u TV sapunici Dynasty, rekla je da misli da je Holm šarmantan, otvoren i iskren no izgleda je to bila još jedna zamka u koju je Collins upala. Vjenčali su se 1985., ali prema Collins, Peter je postajao sve više kontrolirajući. Par se razišao 1987.

Konačno, Joan se prisjetila kako je upoznala i udala se za petog supruga Percyja Gibsona 32 godine mlađeg od nje 2000. godine kada je on vodio kazališnu predstavu u kojoj je glumila.

- Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično i Percy i ja smo se ludo zaljubili. Napokon sam pronašao svoju pravu srodnu dušu. I moj muž zauvijek- rekla je s osmijehom Collins.

- Znam da sam imala sretan život, ali sam također imala svoj pošten dio katastrofa i nesreća. Bilo je jadnih, užasnih razvoda, užasne situacije kada mi je kćer zamalo umrla, bankrota, gotovo da nisam dobila nikakav glumački posao. Ali tko želi stvarnost? Toga u današnjem svijetu već ima previše, to nije ono što javnost plaća – zaključila je Joan Collins