Joan Rivers je bila kraljica britkog humora, a onda joj se život pretvorio u tragediju

Joan Alexandra Molinsky rođena je 8. lipnja 1933. godine u Brooklynu u New Yorku, kao mlađa od dviju kćeri u obitelji ruskih imigranata. Njezin otac bio je liječnik poznat po izraženom smislu za humor, a obitelj Molinsky poslije se preselila u Larchmont, predgrađe New Yorka.

Još u mladosti Joan pokazivala je snažno zanimanje za nastupanje. Studirala je na Barnard Collegeu, gdje je sudjelovala u brojnim studentskim kazališnim predstavama. Nakon završetka studija ipak je nakratko odustala od želje da postane zabavljačica i odlučila potražiti sigurniji posao. Zaposlila se kao nabavljačica u trgovačkom lancu, a u tom se razdoblju zaljubila u sina vlasnika tvrtke i udala za njega. Brak je, međutim, trajao samo šest mjeseci.

Nakon razvoda Rivers se vratila svojoj najvećoj strasti, pozornici. Pojavljivala se u manjim kazališnim predstavama, a u jednoj od njih glumila je uz tada također gotovo nepoznatu Barbru Streisand. S vremenom je zaključila da klasična gluma nije područje u kojem će ostvariti najveći uspjeh pa se sve više okretala komediji.

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Sljedećih nekoliko godina provela je nastupajući po njujorškim klubovima i kavanama Greenwich Villagea. Bile su to godine upornog rada tijekom kojih je usavršavala vlastiti komičarski stil i učila kako pridobiti publiku. Veliki trenutak stigao je 1965. godine, kada je nastupila u popularnoj emisiji "The Tonight Show Starring Johnny Carson". Nastup je bio iznimno uspješan i otvorio joj je vrata američke televizijske industrije.

Krajem šezdesetih dobila je vlastiti televizijski program "That Show with Joan Rivers", poznat i kao "The Joan Rivers Show", u kojem je razgovarala s brojnim poznatim gostima. Istodobno se nastavila pojavljivati kod Johnnyja Carsona, kao i u tada iznimno popularnom "The Ed Sullivan Showu". Joan Rivers postupno je od klupske komičarke postala nacionalno poznata televizijska zvijezda.

Nije se ograničila samo na televiziju. Godine 1968. pojavila se u filmu "The Swimmer" s Burtom Lancasterom, a zatim se okušala i iza kamere. Sudjelovala je u pisanju televizijskog filma "The Girl Most Likely To" iz 1973. godine, dok je 1978. režirala svoj prvi film, komediju "Rabbit Test", u kojoj je glavnu ulogu imao Billy Crystal.

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Početkom osamdesetih Rivers je bila na vrhuncu popularnosti. Nastupala je kao glavna zvijezda u Las Vegasu, objavljivala uspješne knjige i snimila humoristični album nominiran za nagradu Grammy. Godine 1983. postala je stalna gostujuća voditeljica emisije Johnnyja Carsona.

No upravo je odnos s Carsonom nekoliko godina poslije doveo do jednog od najtežih razdoblja njezine karijere. Kada joj je televizijska mreža Fox ponudila vlastiti kasnovečernji program koji bi izravno konkurirao Carsonovoj emisiji, Rivers je ponudu prihvatila. "The Late Show Starring Joan Rivers" počeo se emitirati u listopadu 1986., ali je ugašen već sljedeće godine. Prema Rivers, Carson joj nikada nije oprostio što je prihvatila konkurentsku emisiju bez prethodnog razgovora s njim te više nikada nisu razgovarali. Ona je poslije tvrdila da njezin odlazak nije bio usmjeren protiv Carsona, kojega je smatrala očinskom figurom i čovjekom koji joj je omogućio veliki proboj.

Profesionalni problemi ubrzo su postali još teži zbog osobne tragedije. Njezin suprug i dugogodišnji producent Edgar Rosenberg počinio je samoubojstvo 1987. godine, nakon 22 godine njihova braka. Rivers se tako gotovo istodobno suočila s gubitkom televizijske emisije, narušenim položajem u industriji i smrću supruga.

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Unatoč svemu, nije odustala. Vratila se u New York i počela iznova graditi karijeru. Krajem osamdesetih pokrenula je vlastiti dnevni televizijski talk-show, a njezin povratak uskoro je potvrđen osvajanjem nagrade Emmy. Godine 1990. dobila je i zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Nekoliko godina poslije, 1994., sudjelovala je u pisanju i nastupila u predstavi "Sally Marr...and Her Escorts", za koju je nominirana za nagradu Tony za najbolju glumicu.

Tijekom devedesetih Rivers je pronašla još jednu ulogu koja je postala važan dio njezina javnog identiteta, komentiranje mode slavnih osoba. Od 1996. do 2004. bila je jedna od ključnih figura emisija povezanih s crvenim tepihom na televiziji E!. Njezine oštre, često nemilosrdne opaske o odjeći i izgledu holivudskih zvijezda postale su zaštitni znak njezina televizijskog nastupa.

Rivers je nastavila raditi gotovo do samog kraja života. Čak i nakon osamdesete godine istodobno je razvijala brojne projekte. Dizajnirala je i prodavala vlastitu liniju nakita i drugih proizvoda putem televizijske prodajne mreže QVC, a 2010. godine postala je tema hvaljenog dokumentarnog filma "Joan Rivers: A Piece of Work", koji je publici pokazao i manje glamuroznu stranu života profesionalne komičarke.

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Veliku popularnost zadržala je i kao voditeljica emisije "Fashion Police", u kojoj je nastavila komentirati modne izbore slavnih. Od 2011. do 2014. sa svojom kćeri Melissom Rivers snimala je i reality emisiju "Joan & Melissa: Joan Knows Best?". Istodobno je nastavila nastupati kao stand-up komičarka, održavajući velik broj nastupa svake godine.

Bila je uspješna i kao autorica. Godine 2012. objavila je knjigu "I Hate Everyone...Starting With Me", a 2014. "Diary of a Mad Diva". Njezin humor u knjigama bio je jednako provokativan i samoironičan kao i onaj kojim je desetljećima osvajala publiku na pozornici i televiziji.

Krajem kolovoza 2014. Joan Rivers podvrgnuta je medicinskom zahvatu u klinici u New Yorku. Tijekom postupka prestala je disati te je hitno prevezena u bolnicu Mount Sinai. Nakon ozbiljnih komplikacija bila je priključena na uređaje za održavanje života i bila je u medicinski izazvanoj komi.

Njezina kći Melissa Rivers 4. rujna 2014. objavila je da je Joan Rivers preminula u 82. godini života, okružena obitelji i bliskim prijateljima.

Pogreb je održan 7. rujna u njujorškom Temple Emanu-Elu. Od komičarske legende oprostili su se brojni prijatelji, kolege i poznate osobe, među kojima su bili Barbara Walters, Michael Kors, Donald Trump, Howard Stern, Whoopi Goldberg i Kathie Lee Gifford, dok su se obožavatelji okupili na ulicama oko mjesta održavanja službe.

U listopadu 2014. njujorški ured glavnog medicinskog istražitelja objavio je službeni uzrok smrti. Rivers je preminula od oštećenja mozga nastalog zbog nedostatka kisika tijekom medicinskog zahvata, a smrt je klasificirana kao terapijska komplikacija.