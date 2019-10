Joaquin Phoenix se udružio s kokošima: Svi smo mi životinje

Glumac Joaquin Phoenix (44), najpoznatiji po ulozi Jokera, postao je zaštitno lice nove PETA-ine kampanje te se pojavljuje na brojnim jumbo plakatima.

- Svi smo mi životinje - poručio je Joaquin.

Kako kaže glumac, veganstvo je oduvijek bilo njegov izbor i to mu je najvažnija stvar u životu.

- Ne želim uzrokovati bol drugom živom suosjećajnom biću. Ne želim mu oduzimati djecu. Ne želim ga prisiljavati na zatočeništvo i tovljenje samo kako bi bilo zaklano. To je apsurdno i barbarski. I ne mogu razumjeti kako možete svjedočiti tome, a da to ne utječe na vas. Tu je sigurno i učinak koji sve to ima na naš okoliš, a koji je razarajući - rekao je Phoenix.

Vegan je od svoje treće godine te se neumorno bori za prava životinja. Osim što sudjeluje u kampanjama protiv zlostavljanja životinja, u lipnju ove godine u Hollywoodu je predvodio prosvjed povodom Nacionalnog dana prava životinja.

Na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu prošlog mjeseca pridružio se veganskom prosvjedu lokalne organizacije za prava životinja.

