Joaquin se štiti: Točio gorivo u rukavicama i dezinficirao ruke

Oskarovac Joaquin Phoenix (45) sa zaručnicom Rooney Marom (34) u nedjelju navečer bio je na benzinskoj postaji u Los Angelesu. Glumac, čini se, pazi na opasnost od zaraze korona virusom jer čim je izašao iz automobila i išao točiti gorivo, stavio je zaštitne rukavice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad je završio s točenjem goriva skinuo je rukavice, a zaručnica mu je dodala dezinfekcijski gel.

Foto: CLTN

Rooney Mara nije izlazila iz automobila. Sjedila je na suvozačevom mjestu bez šminke i sa sunčanim naočalama na licu.

Foto: Profimedia

Mara je također glumica, a posljednji film na kojem je radila 'Nightmare Alley' pauzirao je snimanje dok se ne smiri situacija oko korona virusa.

Foto: Valerie Durant/PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL

Rooney i Joaquin upoznali su se 2013. na snimanju filma 'Her', a Oskarovac je priznao kako je prvotno mislio da ga Mara ne može smisliti. Prvi su se put na crvenom tepihu pojavili 2017. i to na svečanom otvaranju Filmskog festivala u Cannesu. Tijekom cijele ceremonije Mara je držala ruku Phoenixu i strastveno ga poljubila kad je osvojio nagradu za najboljeg glumca za film 'You Were Never Really There'.

U rujnu 2017. Phoenix je otkrio kako on i Mara žive zajedno u njegovom u stanu vrijednom 1.3 milijuna funti (oko osam milijuna i 200 tisuća kuna) u Los Angelesu.