Joe Jonas otkrio čega se najviše srami: 'Pobjeglo mi je baš na koncertu, išao sam se presvući'

Glazbenik Joe Jonas (33), pjevač Jonas Brothersa, otkrio je svoj najsramotniji trenutak svih vremena.

Tijekom gostovanja u radijskoj emisiji 'KIIS FM-a Will & Woody' u Australiji pjevač je trebao ispričati priču koju nikad nikome nije ispričao.

- Bio sam s nekoliko prijatelja i samo smo razgovarali o tome kako postoji trenutak u životu kada se, kao odrasla osoba, možete sjetiti kad ste se zadnji put us*ali u gaće - rekao je.

Jonas je tada otkrio da se incident dogodio prije četiri godine, usred koncerta, i da ga je spasila brza promjena kostima, prenosi People.

- Svježe je, ali uspio sam proći kroz to, puno terapije - našalio se o posljedicama.

Foto: Doug Peters

Joe je rekao i da je baš taj dan obukao bijelo.

- Recimo samo da je bio loš dan za odabir nošenja bijele odjeće. Misliš da bi to moglo biti nešto malo, možda je bilo nešto drugo, malo nešto dodatno. Tako da je to bilo kao središnja promjena garderobe tijekom seta - objasnio je.

- Ako odete u arhivu, postoji promjena garderobe na pola emisije, i to je možda bilo pomalo kao, 'Oh, to je bio zanimljiv izbor za presvlačenje tako brzo' - dodao je te rekao da je to sve život.

Jonas je također potvrdio da vjerojatno postoji neka snimka na kojoj on na pozornici nosi bijele hlače i onda odjednom nosi nešto drugačije.

- Cijelo vrijeme sam mislio da će ovo sigurno netko moći vidjeti i znati što se događa, ali sve je to bilo u mojoj glavi - nastavio je Jonas.

- Nije to bila velika stvar kao što sam mislio. Ali takav je život. Dogodilo se to mnogim umjetnicima. Osjećam se kao da sam platio dug i da sam sada dio nekog tajnog kluba - rekao je.