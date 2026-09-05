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Joheirry Mola iz Dominikanske Republike nova je Miss svijeta

Svijet je dobio novu kraljicu ljepote. Joheirry Mola Dominguez (24) iz Dominikanske Republike proglašena je novom Miss svijeta na spektakularnoj završnici 73. izdanja ovog prestižnog natjecanja. Glamurozna ceremonija bila je u subotu navečer u Ho Chi Minh Cityju u Vijetnamu, gdje je Mola preuzela željenu plavu krunu od svoje prethodnice, Opal Suchata Chuangsri s Tajlanda, Miss svijeta 2025. Hrvatsku je na izboru predstavljala Ema Helena Vičar, koja se nije plasirala među 40 najboljih kandidatkinja
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Ova svestrana 24-godišnjakinja iz Santo Dominga posvećena je prosvjetiteljica, društvena aktivistica i komunikatorica. | Foto: Profimedia
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Ova svestrana 24-godišnjakinja iz Santo Dominga posvećena je prosvjetiteljica, društvena aktivistica i komunikatorica. | Foto: Profimedia
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