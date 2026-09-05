Joheirry Mola iz Dominikanske Republike nova je Miss svijeta

Svijet je dobio novu kraljicu ljepote. Joheirry Mola Dominguez (24) iz Dominikanske Republike proglašena je novom Miss svijeta na spektakularnoj završnici 73. izdanja ovog prestižnog natjecanja. Glamurozna ceremonija bila je u subotu navečer u Ho Chi Minh Cityju u Vijetnamu, gdje je Mola preuzela željenu plavu krunu od svoje prethodnice, Opal Suchata Chuangsri s Tajlanda, Miss svijeta 2025. Hrvatsku je na izboru predstavljala Ema Helena Vičar, koja se nije plasirala među 40 najboljih kandidatkinja
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Ova svestrana 24-godišnjakinja iz Santo Dominga posvećena je prosvjetiteljica, društvena aktivistica i komunikatorica.
| Foto: Profimedia
Ova svestrana 24-godišnjakinja iz Santo Dominga posvećena je prosvjetiteljica, društvena aktivistica i komunikatorica. |
Foto: Profimedia
Ova svestrana 24-godišnjakinja iz Santo Dominga posvećena je prosvjetiteljica, društvena aktivistica i komunikatorica.
| Foto: Profimedia
Diplomirala je poslovni menadžment i administraciju na prestižnom Sveučilištu Iberoamericana (UNIBE), a svoju strast prema obrazovanju primjenjuje kao profesorica književnosti i društvenih znanosti, gdje učenike podučava na engleskom jeziku s naglaskom na poticanje kritičkog razmišljanja.
| Foto: Instagram
Mola je i profesionalni model te ambasadorica humanitarne organizacije Goya Gives
| Foto: Instagram
Put Joheirry Mole do svjetskog trona započeo je pobjedom na nacionalnom izboru Miss Mundo Dominicana 2025. godine u Punta Cani.
| Foto: Instagram
Već od samog početka slovila je za glavnu favoritkinju, a stručnjaci su hvalili njezinu staloženost, elokvenciju i eleganciju, kojima se istaknula među 17 drugih kandidatkinja.
| Foto: Profimedia
- Zahvalna sam Bogu, ovo je živi primjer da granice ne postoje. Podrška koju sam primala od prvog dana, kada sam na konferenciji za novinare objavila svoje sudjelovanje, bila je nevjerojatna. Svi su bili uz mene na svakom koraku - izjavila je tad.
| Foto: Profimedia
Njezina pobjeda u Vijetnamu odjeknula je kao nacionalni uspjeh. Ona je tek druga žena iz Dominikanske Republike koja je ponijela titulu Miss svijeta, naslijedivši Mariaselu Álvarez, koja je krunu osvojila davne 1982. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram