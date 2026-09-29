John Goodman skinuo više od 90 kilograma i sa suprugom osvojio crveni tepih na premijeri

Glumac najpoznatiji po ulozi punašnog supruga Dana Connera u sit-comu 'Roseanne' iz '90-ih, na premijeri svog novog filma 'Digger' u Los Angelesu pojavio se 90 kilograma lakši.

Foto: Mario Anzuoni

Po pisanju Daily Maila, John Goodman (74) skinuo je kilograme nakon što se ostavio alkohola, s kojim se borio 30 godina. Glumac je izgledao gotovo neprepoznatljivo dok je na crvenom tepihu pozirao sa suprugom Annom Beth (57). U satiričnoj drami, u režiji Alejandra Gonzáleza Iñárritua, Tom Cruise igra glavnu ulogu - Diggera Rockwella, ekscentričnog i nepristojno bogatog naftnog magnata čiji su postupci doveli do ekološke katastrofe; dok Goodman glumi predsjednika Compsona, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji predstavlja političku protutežu Cruiseovu Rockwellu.

Goodman je jednom otkrio kako je u svojoj najgoroj fazi imao čak 180 kilograma. Nakon što je prestao piti alkohol i 2007. godine otišao na odvikavanje, krenuo je s procesom mršavljenja tijekom kojeg je do 2023. godine izgubio više od 90 kilograma. Time je okončano desetljećima dugo razdoblje alkoholizma, tijekom kojeg je ponekad pio čak i na snimanjima.

- Bilo je pitanje života ili smrti. Bilo je vrijeme da prestanem, kazao je Goodman pet godina kasnije.