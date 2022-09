John Lydon komentirao je smrt kraljice Elizabete: 'Pošalji je...'

Pjevač punk rock sastava Sex Pistols, John Lydon (66), tekstopisac pjesme God save the Queen, komentirao je na svom Twitter profilu smrt kraljice Elizabete II.

- Počivala u miru, kraljice Elizabeta II. Pošalji je kao pobjednicu - stoji u objavi.

'Pošalji je kao pobjednicu' je stih iz originalne, službene verzije pjesme God save the Queen, a ilustracija uz objavu je izvorni, nepromijenjeni portret kraljice koji je korišten na omotu singla.

Legendarni Sex Pistols tu je pjesmu objavio 1977. godine. Tjedan dana prije Srebrnog jubileja, velike nacionalne proslave kojom se obilježilo kraljičinih 25 godina na prijestolju. God save the queen izdana je kao drugi singl benda. Kasnije je uključena u njihov jedini studijski album, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Stihovi pjesme kao i omot ploče bili su kontroverzni u to vrijeme. BBC i Independent Broadcasting Authority odbili su pustiti pjesmu, a BBC je u potpunosti zabranio njezino emitiranje. Izvorni naslov pjesme bio je No Future, a sami stihovi bili su opći izraz bendovog pogleda na monarhiju.

- Bog blagoslovio kraljicu. Puno toga je podnosila - napisao je u lipnju John Lydon u autorskom tekstu za britanski The Times, unatoč negativnom pogledu koji je imao vezano uz instituciju monarhije.

