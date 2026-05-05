John Malkovich posjetio je Plenkovića dok film o njegovim korijenima oduševljava publiku

Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju, objavio je premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama nakon susreta s proslavljenim američkim glumcem.

Premijer je pritom istaknuo kako je riječ o umjetniku impresivne karijere koji inspirira mlađe generacije te izrazio zadovoljstvo što njeguje svoje hrvatske korijene.

Glumac, čiji su prabaka i pradjed emigrirali u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji, iza sebe ima više od 70 filmskih uloga. Igrao je, između ostalog, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je cijenjen na kazališnim daskama, a dvaput je nominiran za Oscara i triput za Zlatni globus.

Njegovo ime posljednjih je dana ponovno u fokusu domaće javnosti i zbog dokumentarnog filma 'Biti u rodu s Johnom Malkovichem', koji je nakon uspješnih festivalskih premijera nedavno prikazan i na HRT-u. Film prati redatelja Luku Mavretića koji, potaknut obiteljskim mitom o mogućem srodstvu s hollywoodskom zvijezdom, s ocem kreće u potragu za vlastitim korijenima.

- Bio sam jako mali dječak kad mi je u jednoj šetnji djed otkrio tu potencijalnu vezu između naše obitelji i Johna Malkovicha. To je njemu bila, a i meni je, jedna od najdražih obiteljskih anegdota, u čiju je istinitost on zapravo većinu života bio siguran. Dok sam odrastao, dolazio bih djedu i baki, koji su, kako je običaj bio, u jednoj kutiji čuvali stare fotografije. Među tim fotografijama, uz one naše obitelji, uvijek se bi se našla i pokoja fotka Johna Malkovicha. Zapravo sam odrastao uz tu priču o našoj povezanosti i ona je veliki razlog zašto sam se počeo zanimati za filmsku umjetnost uopće - ispričao je nedavno Mavretić za Večernji list.

Ono što započinje kao potraga za potencijalnom obiteljskom vezom prerasta u intimnu i iskrenu priču o odnosu oca i sina. Kroz putovanje ispunjeno neobičnim susretima, od farmera i Malkovicheva dvojnika do svećenika i voditelja podcasta, Mavretić pokušava razriješiti osobne dileme i bolje razumjeti vlastitu prošlost. Otvoreno progovara o odrastanju uz razvedene roditelje, održavanju kontakta s ocem i suočavanju s prošlošću. Na kraju, pitanje je li Mavretić doista u rodu s Malkovichem postaje sporedno.

- Kada sam i sam prije nekoliko godina postao otac, sve su me više počeli interesirati vlastiti korijeni, odlučio sam istražiti odakle potječu moji, a kroz to istraživanje htio sam naučiti više o tatinoj strani obitelji, koja je za mene ostala dosta tajnovita i o kojoj nisam puno znao. Moji roditelji su se razveli i to je bila dosta teška situacija zbog koje sam pomalo izgubio dojam i perspektivu njegove strane obitelji. Doći do Johna Malkovicha nam i nije bilo toliko bitno. Važniji mi je put do tog cilja tijekom kojeg sam upoznao, a i dalje upoznajem članove svoje obitelji i razne ljude koji su postali likovi ovog filma - zaključio je redatelj.