John Malkovich stigao u Banske dvore. Plenković: 'Drago mi je što njeguje hrvatske korijene'

Premijer Andrej Plenković primio je u utorak slavnog američkog glumca Johna Malkovicha u Banskim dvorima i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.

Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju, objavio je premijer.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

- Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene - naglasio je Plenković.

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji.

Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.