Johna Malkovicha 'ulovila' je u Zagrebu: Odbio se fotkati. Žena mu je brisala mrlju od majoneze

Američki glumac i redatelj John Malkovich (68) u subotu se zatekao u Zračnoj luci "Franjo Tuđman" u Zagrebu. Prije je uživao u Savudriji, gdje se odmarao u luksuznom resortu i pripremao za produkciju novog projekta s kolegama glazbenicima, o kojem još ne smije govoriti.

Na aerodromu ga je zapazila naša čitateljica.

- Gospodin Malkovich izgledao je iznimno opušteno u društvu supruge. Primijetila sam jednog čovjeka koji se htio fotografirati, ali on je to vrlo ljubazno odbio jer nije htio pažnju. Sjedila sam na početku pored njega i čula sam kako razgovaraju on i supruga o tome da jedva čekaju provesti se u Hrvatskoj. Bio je sigurno vrlo gladan jer je jeo sendvič brzinom munje. Čak se zaprljao majonezom, žena ga je nježno očistila - govori nam čitateljica kroz osmijeh.

Malkovich je od 1989. u vezi s redateljicom Nicolettom Peyran, a imaju kćer Amandine (32) i sina Loewyja (30).

Slavni je glumac u prosincu 2021. nastupio u Zagrebu. Svoj glazbeno-scenski performans “The Music Critic” izveo je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a izjavio je i da je napola Hrvat.

Domaći ugostitelji opisuju ga kao ugodnoga gosta koji nije zahtjevan kao što to znaju biti holivudske zvijezde.

