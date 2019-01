Johnny Štulić: Ja da pričam o Azri? Pa koji će vam to ku*ac

U Jugoslaviji su ‘70-ih i ‘80-ih samo tri čovjeka smjela nositi bijelo odijelo. Bili su to Tito i dva Gorana: Goran Milić i Goran Bregović. Bregović je prvi pokazao kako se od rocka može napraviti industrija, tvornica novca i slave. Šef beogradske milicije mislio je da će koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi moći osiguravati desetak njegovih ljudi, a na koncert je došlo između 70.000 i 100.000 ljudi... Nakon Titove smrti 1980. scena je eksplodirala od slobode i kreativnosti, kakva nikad prije i nikad kasnije nije viđena. Prljavo kazalište pjevalo je “Ja sam za slobodnu mušku ljubav”, Idoli su bili slavni s “Maljčikima” i “Retko te viđam sa devojkama...”, dok je Johnny Štulić punio klubove pjevušeći o Poljskoj. “Gdanjsk osamdesete, kad je jesen rekla ne, Gdanjsk osamdesete, držali smo palčeve. Rudari, studenti, brodogradilište, svi mi... Poljska nije nikad, nije nikad dala kvislinga...”. Njegovi portreti, koje su radili Mio Vesović i Igor CC Kelčec ušli su u povijest s njim. Nitko ga se nije usudio privesti zbog subverzije, kao što se dogodilo Zabranjenom pušenju, čija je doskočica “crko Maršal” ušla u narodnu predaju pa se i danas koristi kad god crkne neka sprava, dok je stih Bore Đorđevića “za ideale ginu budale” postao poslovica. Novi val, pastirski rok, sve je to povijest, ona prava, velika, koncentrirana, koja se ne zaboravlja jer utiskuje najdublje pečate. Ukratko, tko nije osjetio duh tog vremena, ima za čime žaliti...

Kako je Johnny? Bio sam nedavno kod njega u Nizozemskoj, u Hautenu. Puši cigare i pije burbon, poput Winstona Churchilla. I puštao mi je Azru, koncert iz Beograda. Bilo je fantastično, opisao nam je Jurica Pađen (63).

Azra je vjerojatno najveći fenomen rock scene bivše države. Branimira Johnnyja Štulića pogrešno bi bilo opisati kao najvažniju kariku benda. Najbolje je to opisao Pađen.

Ma kakva karika?! Johnny jest Azra.

Foto: privatni album Šetnja s Juricom Pađenom u Zagrebu

A o sebi ne želi govoriti.

- Ne zanima me to. Koji će vam to ku... - kratko je odbrusio Štulić prije nekoliko dana.

Johnny je rođen 1953. godine u Skoplju. Otac Ivan, podrijetlom iz Nina nadomak Zadra, bio je oficir JNA i služio je tamo u vojarni “Maršal Tito”. Prve godine života ostavile su traga u njegovu izričaju i naglasku zbog utjecaja makedonskog jezika.

- Živio sam na brdu iznad stare turske kasarne. Kao mali sam se provlačio i ulazio u krug te kasarne. Imao sam četiri ili pet godina i bio maskota te vojske, ne znam kako su me podnosili. Ispod tog brijega je dva puta godišnje bio sajam, na proljeće i jesen. To je stogodišnja tradicija bila, dolazili bi stočari. Tamo je bila sva božja muzika koja mi je ušla u uho. Nisu sve takozvane makedonske pjesme najbolje, ali neke su stvarno vrh vrhova – rekao je Štulić u razgovoru za beogradske Večernje novosti.

Muzika ga je, shvatio je kasnije, već tad “okupirala”, ušla u svaku poru...

- Sa šest godina sam čitao latinicu i ćirilicu. Čitao sam stripove Dan Derry, za koje nisu baš znali u Americi i Engleskoj. Pjevao sam ‘Dianu’ Paula Anke, ali s domaćim tekstom. ‘O, Dajana, volim te, skini gaće, molim te, da ti vidim bijelu picu, da ti turim kobasicu’. Nisam ni znao što to znači - pričao je Štulić.

Bio je u to vrijeme fasciniran nogometom. Volio je ljeta koja je provodio u Ninu, odakle mu potječu roditelji. S rođakom Svetkom Stulićem, zapravo je isto prezime, no kod tuđinskih vlasti matičar im je izbacio kvačicu sa Štulić, naganjao je loptu kad god je stigao. Imao je golemu volju za nogometom, bio je uporan. Na ljetovanje u Nin 1963. došao je s kopačkama i pravom kožnatom loptom.

Foto: Privatni album SNIMANJA Štulić je oduvijek i u svakoj situaciji želio biti drugačiji

Zadivio je “domaće” vršnjake koje su zvali “Bosancima” jer su igrali bosonogi.

- Nije bio sportski građen i nije imao predispozicije za trkača, no bio je okretan i dobro je šutirao - ispričao je rođak Svetko u knjizi Hrvoja Horvata “Štulić biografija”.

Svetko i mlađi mu brat Marin branili su Johnnyja kad je imao problema. Često je i dugo bio u Ninu, radio sve što i ostali dječaci, no ipak se isticao. Kako je i sam priznao da je već sa šest godina čitao strane stripove, tako je i u ostalom, priča Svetko, bio moderniji od ostalih, a i “bogatije odjeven”. Nekima je u Ninu smetalo što živi u velikom gradu i dolazi iz nešto imućnije obitelji. Imao je 12 ili 13 godina kad se u Ninu pojavio u odijelu i bijeloj košulji.

- Bio je kao pravi mali gospodin, ostala djeca to su mogla vidjeti samo na filmu - otkriva u knjizi Svetko.

Foto: privatni album Odmor u stanu Neli i Davora Mindoljevića

Sredinom šezdesetih doselila se obitelj u Jastrebarsko, nadomak Zagreba, da bi 1967., kad su se sagradili stanovi, došli u novozagrebačko naselje Siget. Ljetovanja u Ninu i dalje su bila konstanta. Rođak Marin zvao ga je Čupko, a s petnaestak godina je naglo izrastao i smršavio. Volio je muziku, ali nogomet mu je u to doba još bio draži.

Želio je postati ozbiljan nogometaš. Svetko ga je odgovarao do nauma, no vjera u sportsku karijeru nije iščezla iz Johnnyjeve glave. Nekoliko godina kasnije stvari su se ipak promijenile. Bio je već tad Štulić gimnazijalac, pohađao je današnju Gornjogradsku gimnaziju.

Foto: privatni album Fotografija koju je Štulić imao za dokumente

Prvu gitaru kupila mu je teta Đurđica 1968. godine, a do tada ju je posuđivao. To je doba kad je glazba počela preuzimati primat nad Johnnyjevim afinitetima. Početkom sedamdesetih Svetko otvara jedan od prvih diskoklubova u Dalmaciji, dao mu je ime “Ljubav”. Štulić bi ljeti dolazio kod njega, pregledao bi ploče i bio vrlo kratak.

- Vrti, vrti, ali nemoj mi puštati seosku glazbu - rekao je Svetko.

No, kako je objasnio Horvatu u knjizi, nije s tim imao problema jer mu je prijatelj pomorac uoči ljeta donosio nove ploče. Skupljala su se djeca sve češće i “opalila” svirku. S harmonikom je dolazio i Borislav Škegro, kasnije ekonomist, političari i devedesetih godina potpredsjednik vlade. Želio je biti u društvu Johnnyja, rođaka Marina i Ede Jimmyja Matešića, koji se probio do vođe benda Plava trava zaborava.

Kako je nekad naganjao loptu, tako se sad posvetio glazbi. Upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu i rijetko ga se moglo vidjeti bez gitare. Uvijek je svirao i vježbao, a tadašnja djevojka Stela Petričić, koja je išla u glazbenu školu, učila ih je notama. Štulić je bio uvjeren da će uspjeti u glazbi, da će u roku od tri godine biti tekstopisac i pjevač najbolje grupe u Jugoslaviji te da će drugačijom glazbom sve zaludjeti.

- Samo se vi smijte, ali nemojte se poslije čuditi - govorio je.

Foto: Privatni album Odmor između napornih gaža

Na fakultetu je družio sa studentima sličnih zanimacija, a to su u njegovu slučaju bili slavni Beatlesi. Sredinom sedamdesetih pokreće Balkan Sevdah Bend.

U siječnju 1977., inspiriran stihom sevdalinke “Kraj tanahna šadrvana”, odnosno prepjeva “Der Asra”, mijenja ime benda. Prvi članovi bili su Johnny, Mladen Max Juričić, Branko Matun i Paolo Sfeci.

- U ljeto te godine čuo sam Novi val. Max Juričić je želio da i mi tako zvučimo. Oduševio sam se kao i kad sam prvi put čuo Beatlese - priznao je godinama kasnije Štulić.

U tim trenucima prijatelji i ljudi bliski Štuliću opisivali su ga kao gotovo opsjednutog, izrazito predanog glazbi i onome što radi. “Miksao” je sa zvukom i postavom pa je 1978. u bend priključio i Juru Stublića (64).

Foto: privatni album

Tad je jedini put Johnny prepustio mikrofon nekome drugome. Juričića je Štulić odveo na stube Filozofskog fakulteta, gdje je Stublić izvodio svoj repertoar, i predstavio mu ga kao novog pjevača Azre.

- Znao je pjevati dvije pjesme Boba Dylana, imao je i dvije svoje, a nosio je bijeli baloner. Držao se kao klonirani Lou Reed - prepričavao je Max.

Novi val je bio žanrovski dosta širok, kažu i “propustan za mnoge detalje”. No znalo se kad je “to to”. Azra je od početaka bila bend gdje je sve trebalo biti odsvirano s puno energije, a Štulić je obožavao Beatlese pa mu nije bio problem ubaciti višeglasje poput njihova u Azrin repertoar.