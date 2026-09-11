Jojo Siwa otkrila: 'Nisam mislila da ću se zaljubiti u muškarca...'

Američka pjevačica i plesačica, JoJo Siwa, sudjelovala je u podcastu 'Wildmen' u kojemu se dotaknula svoje seksualnosti. Siwa je prije govorila kako je lezbijka te je čak i bila u romantičnim vezama s djevojkama, no u britanskom reality showu 'Celebrity Big Brother' upoznala je Chrisa Hughesa s kojim je u vezi, a priznala je da ju je privlačnost koju je osjetila prema njemu potpuno iznenadila.

Foto: Instagram

Veza s Hughesom potaknula ju je da ponovno razmisli o tome kako se želi opisivati, a u gostovanju u podcastu objasnila je kako su se termini koje koristi s vremenom mijenjali.

- Prvo sam koristila termin panseksualka. Onda je sve postalo zbunjujuće pa sam si rekla: 'Dobro, bit ću lezbijka.' Zatim sam odlučila: 'OK, bit ću gay. Jednostavno je lakše reći da sam gay, ali lezbijka sam ako baš moramo biti precizni - rekla je.

JoJo je tako voditeljima podcasta Dylanu Sprouseu i Brendanu Columbusu otkrila da nikada nije očekivala da će je privući muškarac.

- Dečki su mi se uvijek gadili - izjavila je pa nadodala da je za svoje najbolje muške prijatelje mogla primijetiti da su zgodni, ali prema njima nikada nije osjećala privlačnost.

- Chris je objektivno jako zgodan tip. Ali mislila sam da mi je samo još jedan prijatelj. Kad sam shvatila da mi pomisao na njega kao muškarca zapravo uopće ne smeta, to me baš iznenadilo. Bilo je čudno jer nikad prije nisam tako razmišljala - rekla je.

Foto: Instagram

JoJo Siwa kaže kako se zaista iznenadila kada je shvatila da je Hughes privlači dok su se 2025. godine družili u kući 'Celebrity Big Brothera'.

- Nisam mislila da je to moguće. Ljudi me stalno pitaju: 'Što ako s Chrisom ne uspije, s kim bi onda izlazila? Bi li birala dečke ili cure?' A ja im kažem: 'U ovom trenutku više se ne usudim ništa tvrditi'. Možete pronaći moje stare intervjue u kojima se kunem da su mi dečki odvratni i da nikad neću biti s jednim, a sada sam jako zaljubljena u njega. Zaista mislim da je Chris poseban - rekla je.