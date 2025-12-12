Joker Out bio je na Eurosongu, a danas stiže u Boogaloo: Neno Belan nam je bio back vokal

Slovenski bend Joker Out proslavio se nakon nastupa na Eurosongu 2023., gdje su svoju zemlju predstavljali s pjesmom 'Carpe Diem' i osvojili 21. mjesto, ali i srce publike diljem Europe. Karizmatična petorka, Bojan Cvjetićanin, Jure Maček, Kris Guštin, Jan Peteh i Nace Jordan, ubrzo je pronašla obožavatelje i u Hrvatskoj. Upravo njima danas će pjevati u zagrebačkom Boogaloou, gdje će izvesti svoje hitove, ali i potpuno novi singl 'Supersonic'.

Kakva je vibra u bendu uoči koncerta u Boogaloou? Planirate li neka iznenađenja ili posebne goste?

Vibra u bendu je odlična. Upravo smo završili europsku turneju koja je ispala još bolja od očekivanog, iako su očekivanja već bila visoka. Još smo na tom valu i vjerujemo da će Zagreb, kao posljednji datum turneje, biti savršena finalna etapa. U Hrvatskoj nam je uvijek bilo posebno dobro. Spremamo najbolju verziju Jokera do sada, a hrvatska publika će po prvi put uživo čuti novi singl Supersonic, koji se pokazao kao odličan live banger. Pravi tempo za skakanje.

Kako je i kad nastala pjesma 'Supersonic'?

Prvi momenti pjesme nastali su u Londonu prošle godine, kad smo u siječnju i veljači ondje živjeli i radili na trećem albumu 'Suvenir pop'. Ideja je tad došla u obliku engleskog teksta koji se zvao 'Iconic', no ta verzija nije prošla naš 'album filter'. Prije otprilike tri mjeseca na probi je netko pustio stari demo i svima nam je kliknulo da je to nova vibra koja nam treba da podignemo atmosferu u bendu. Brzo smo je vratili u pogon i u roku od nekoliko dana imali stabilnu verziju. Kad je krenulo pisanje teksta, prva ideja bila je 'Pichinko Sonic Supersonic'. Pokušavali smo to promijeniti jer nije baš tipično za naš način izražavanja, ali sve alternative zvučale su previše 'trash' i kvarile pjesmu. U jednom trenutku smo prestali bježati od toga i prihvatili da je upravo taj vibe ono što pjesma traži.

Foto: PROMO

Što vas najviše inspirira u ovoj fazi karijere?

U ovoj fazi nas najviše inspirira ta neka igra koja se ponovno pojavila među nama. Nakon toliko godina sviranja zajedno jako se dobro poznajemo i normalno je da se u nekom trenutku izgubi taj žar. A kad ga ponovo otkriješ, taj je plamen jači nego prije, jer imaš puno više 'materijala' koji gori. Nakon Eurovizije doživjeli smo ogroman šok za sistem, sve što se događalo poslije ostavi trag, i normalno je da nakon tog adrenalina dođe i neki low point. I onda imaš dvije mogućnosti: ili te ta činjenica da adrenalina više nema potopi, ili pronađeš novu injekciju toga. Mi smo našli tu novu injekciju i mislim da nam je sada najveći žar upravo u tome da se opet igramo, da gradimo na onome što smo imali prije i na onome što smo možda nekad priželjkivali, ali nismo smjeli. Sad smo puno otvoreniji i spremniji prihvatiti eksperimentiranje sa zvukom, stilom, jezicima, sa svime.

Kako izgleda vaš dan kad imate koncert? Imate li neki ritual koji uvijek ponovite prije izlaska na pozornicu?

Imamo. Prije izlaska na pozornicu spojimo ruke i u glas zavrištimo 'SSF', naš životni moto i hype-up slogan. Idealni koncertni dan izgleda tako da ne radimo tonsku probu, da od kuće idemo što kasnije kako bismo imali najviše energije, i da odmah po dolasku idemo na pozornicu. Najbolje je kad prije nastupa stignemo pojesti nešto konkretno. A potpuni luksuz je kad nam raspored dopusti da dan prije koncerta odemo u wellness. Kolektivno obožavamo finsku saunu. Čim smo na turneji i imamo vremena, iskoristimo priliku, samo ne na dan koncerta.

Foto: PROMO

Publika u regiji vas jako voli.

Teško je govoriti o 'posebnijoj' publici, ali hrvatska nas je od početka dočekala jako otvoreno, opušteno i srdačno. Taj osjećaj prihvaćenosti na pozornici znači nevjerojatno puno, dopušta ti da spustiš gard koji svaki izvođač ima zbog osjećaja sigurnosti. Hrvati nam tu sigurnost poklone sami od sebe. Jako su topli, glasni i vjerni, i zato nam je uvijek zadovoljstvo vraćati se u Hrvatsku.

Pamtite li neku reakciju koja vas je potpuno iznenadila ili ostavila bez teksta?

Ako pričamo o Hrvatskoj, to nam se dogodilo još prvi put kad smo svirali kod vas kao predgrupa Buč Kesidiju na Šalati. Došli smo bez ikakvih očekivanja: dan je još bio, činilo se da neće biti ništa posebno. A dogodilo se potpuno suprotno. Publika je bila fenomenalna, glasna, strastvena, zapalili su nas do te mjere da smo doslovno letjeli po bini. Taj nastup nam je i danas jedan od najljepših trenutaka, i upravo je on bio razlog zašto smo se toliko brzo odlučili na koncert u Tvornici Kulture. To je bila ona početna šibica iskre.

Foto: PROMO

Što vam je najdraži dio turneja?

Finske saune, haha. Ali stvarno, najdraži je trenutak onih prvih deset minuta na bini. Dan na turneji u 90% slučajeva je stresan, putovanja, pripreme, oprema, promjene prostora. A kad izađeš na binu, mozak shvati da je taj dan zapravo gotov. Sve što je moglo poći krivo već je iza tebe i sad će sve biti kako treba. To je najljepši trenutak. A odmah nakon koncerta kad sjednemo i samo se pogledamo i to nosi posebnu težinu.

Sudjelovali ste i na Eurosongu.

Od Eurovizije ćemo pamtiti naravno i samo natjecanje, ali još više ono što je došlo prije, tri mjeseca putovanja po Europi i pre-partija u velikim gradovima. Tamo smo upoznali sve ostale umjetnike i s mnogima sklopili jako dobra prijateljstva. To nam i danas puno znači: kad god dođemo u njihove zemlje, javimo im se i često nas posjete na koncertima. Na kraju nije bitno na kojem smo mjestu završili, bitno je da smo dobili nove prijatelje i nove fanove.

Foto: PROMO

Čuli smo više puta da volite zagrebačku scenu. Postoji li netko od domaćih izvođača s kim biste voljeli surađivati?

Iskreno, već imamo jednu skrivenu suradnju. U pjesmi Umazane misli back vokale nam pjeva Neno Belan. Tako da već imamo jednog od najvećih upletenog u našu muziku i na tome smo mu stvarno vječno zahvalni, jer tada smo bili praktički na početku svoje karijere, a on je to prihvatio u roku od deset minuta i jako brzo sve odradio. Što se tiče neke nove suradnje, u Hrvatskoj ima puno zanimljivih i kvalitetnih izvođača uz koje smo mnogi od nas odrastali. Teško je sad nabrajati jer bi trajalo predugo, ali mislimo da bi Grše bio jako zanimljiv, baš zato što je iz nekog drugog filma. Jako nam je cool lik i mislim da je baš osvježio scenu kod vas.

Što biste željeli da publika ponese kući nakon koncerta u Boogaloou? Što vam je najvažnije da osjete?

Slobodu.

Foto: PROMO