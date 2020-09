Nije dugo trebalo \u010dekati Jovanin odgovor.

- Kakva televizija, takva i objava!!! - napisala je voditeljica i supruga\u00a0srpskog pjeva\u010da \u017deljka Joksimovi\u0107a (48).

A onda je \u017eestoko, u \u010dak tri dijela, oplela po vlasniku televizije za koju je donedavno radila.

- Kolegama, profesiji, prijateljima, kada neko dobije otkaz preko Instagrama (za\u0161to ne preko Tik toka?), i to kroz objavu koja ne sadr\u017ei ni jednu to\u010dnu \u010dinjenicu, mora sebi\u00a0postaviti sasvim logi\u010dno pitanje - \u0161to\u00a0sada? Prvo, Sr\u0111an Predojevi\u0107 i ja danas zaista dugo nismo znali jesmo li zaposleni na Prvoj TV, jer nikakvu obavijest o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u 'obavijest'\u00a0ne ra\u010duna to \u0161to je \u202au ponedjeljak ujutro\u00a0osiguranje\u00a0fizi\u010dki onemogu\u0107ilo Sr\u0111anu da u\u0111e u zgradu Prve TV i obavi svoj posao. Tek poslije\u00a0Instagrama on je dobio rje\u0161enje\u00a0o otkazu, a ja izgleda 'upozorenje pred otkaz'!? A 'upozorenje pred Instagram'? Za\u0161to nije stiglo? Drugo, kada netko, na Instagramu, ustvrdi da nas dvoje vi\u0161e ne radimo 'zbog nepo\u0161tovanja radne obaveze', a prethodno nas je onemogu\u0107io da tu obavezu ispunimo, jasno je ne samo da otvoreno la\u017ee, nego i vi\u0161e od toga. Da zaista \u017eeli da nas na toj televiziji nema, i da ima namjeru ne birati sredstva, ne bi li taj cilj ostvario - zapo\u010dela je objavu.

Zatim je dodala kako ona i Sr\u0111an nemaju nikakav problem s\u00a0prestankom radnog anga\u017emana na Prvoj TV.

-\u00a0Bili smo i na drugim televizijama, odlazili s\u00a0njih, i taj proces do\u017eivljavamo kao ne\u0161to najnormalnije na svijetu, proces u kojem ljudi koji vode televizije, i profesionalci koji u njima rade, u nekom trenutku mogu\u00a0imati\u00a0i razli\u010dite planove, i razli\u010dite \u017eelje. Rastanak je, u tom slu\u010daju, najprirodnija stvar, i doga\u0111a se i bez ljutnje i bez te\u0161kih rije\u010di, a pogotovo bez la\u017ei, to jest, bez nepotrebnog poku\u0161aja pronala\u017eenja opravdanja. Mogao je vlasnik televizije najmirnije nam kazati ono \u0161to tjednima\u00a0ve\u0107 pri\u010da po gradu - da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez rije\u010di\u00a0prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno oti\u0161li. Njegova je televizija, ima prava sje\u010di\u00a0tro\u0161kove, ba\u0161 kao \u0161to ima pravo odre\u0107i se emisija za koje smatra da su mu nepotrebne. Ono \u0161to nema prava, i oko \u010dega se jesmo s\u00a0njim sukobili, jest\u00a0da emisije koje su ne\u010diji autorski projekt - a Jutro s\u00a0Jovanom i Sr\u0111anom jest\u00a0ba\u0161 to, na\u0161 autorski projekt - on ure\u0111uje, odre\u0111uje tko \u0107e ih voditi i mije\u0161a se, samim tim u njihov sadr\u017eaj. Zakon mu to ne dozvoljava, bas\u030c kao ni autori koji iole drz\u030ce do osobnog integriteta - poru\u010dila je.

Nakon toga je rekla kako je emisija\u00a0'Jutro s\u00a0Jovanom i Sr\u0111anom' bila svakodnevni \u010detverosatni program\u00a0za koji su dali sve od sebe.

- Radili smo, sve\u00a0vrijeme, i tijekom korone, dodajuc\u0301i nas\u030coj osnovnoj emisiji i druge, vec\u030cernje, u kojima smo se bavili pandemijom i svim drugim vaz\u030cnim temama. Drugim rije\u010dima, ne samo da nismo odbijali radne obaveze, nego smo ih i s\u030cirili, u trenucima u kojima je to bilo vaz\u030cno, i za televiziju i za drz\u030cavu u kojoj ona emitira\u00a0program. Napraviti, poslije\u00a0toga, od nas dvoje neke bahate, preskupe i razmaz\u030cene zvijezde, nes\u030cto je na s\u030cto\u00a0nec\u0301emo pristati. Bas\u030c kao s\u030cto nec\u0301emo pristati da nas neko otpus\u030cta preko Instagrama, ili bilo koje druge aplikacije koju, pri tom, nije sigurno da bas\u030c i zna koristiti. Uostalom, pokazao je to kada je pomislio da Instagram sluz\u030ci za otkaze. Za to c\u0301e, svakako odgovarati, na mjestu koje je za to i predvi\u0111eno. I to je sve s\u030cto, za sada, o cijelom\u00a0sporu i z\u030celim kazati, c\u030cekajuc\u0301i da me o prestanku radnog odnosa obavijesti\u00a0na propisan i civiliziran\u00a0nac\u030cin - kazala je.

Istaknula je kako ne tra\u017ei nikakvu pomo\u0107 u cijeloj pri\u010di.

- Niti mislim da moj problem treba biti zajednic\u030cki.\u00a0Ono s\u030cto mislim, i s\u030cto jest\u00a0zajednic\u030cko, za sve novinare, je da ova profesija predugo pristaje na to da je raznorazni vlasnici doz\u030civljavaju kao nes\u030cto jeftino, kao sitni tros\u030cak, i baks\u030cis\u030c. Problem novinarstva odavno nije u slobodi, nego u cijeni. U tome s\u030cto ga rijetko tko doz\u030civljava kao nes\u030cto ozbiljno, nes\u030cto u s\u030cto\u00a0treba uloz\u030citi, da bi se dobila kvaliteta. I nemamo nikoga - udruz\u030cenja, sindikat - tko bi se time ozbiljno bavio. Pos\u030ctenom naplatom nec\u030cijeg rada, i kvaliteta. I nije tu rije\u010d\u00a0samo o parama, da me netko pogres\u030cno ne razumije. Rije\u010d\u00a0je o zas\u030ctiti same profesije, njene\u00a0kvalitete, njenog integriteta.\u00a0No, to je druga pric\u030ca. Sr\u0111an i ja svakako nec\u0301emo odustati ni od kvaliteta\u00a0ni od profesionalnog integriteta. Da nas tretiraju kao vis\u030cak, otpad, kojeg se treba otarasiti na svaki nac\u030cin, jer ne damo na svoj autorski projekt, nec\u0301e moc\u0301i nitko, pa ni vlasnik bez slike na Instagramu - naglasila je.

Za kraj je napisala kako je uvjerena da u ovom slu\u010daju postoje pravo i pravda.

- I uradit \u0107emo\u00a0sve da ih na\u0111emo i dobijemo. A na Instagramu \u0107emo, od sada, objavljivati samo na\u0161e fotografije. Mi nemamo razloga da ih se sramimo. Hvala, veliki pozdrav svim kolegama i prijateljima. P.S. Mislim da nikako ne bi bilo fer da sve ovo zavr\u0161im i bez one osnovne zahvalnosti timu s\u00a0kojim\u00a0smo godinama pravili jutro. To je bila i njihova emisija koliko i na\u0161a i dugujemo im vi\u0161e nego \u0161to mogu kazati. Hvala vam, dragi moji - zaklju\u010dila je Jovana.