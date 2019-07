Jole: 'Bio sam pored žene dok je rađala, ali mislim više neću'

Ana je odlično, hvala Bogu. Odlično je podnijela sve tri trudnoće, da Bog da tako prošla i četvrta, rekao nam je presretni Joško Čagalj Jole (47).

Na otvorenje optike Gvozdanović u Splitu došao je i popularni splitski pjevač sa suprugom Anom, koja je u četvrtom mjesecu trudnoće. Prinovu očekuju u prosincu, a nakon tri curice, Ana i Jole čekaju sina.

- Bio sam na porodu treće kćeri. Bilo mi je super vidjeti novi život kako se rađa. No, ipak smatram da tamo muškarac nema što raditi jer žena dok rađa je u svom svijetu i svom filmu, mislim da ne vidi ni mene ni nikoga, ni ginekologa. Ja sam htio otići, vidjeti i prerezati pupčanu vrpcu. Svakome bih to preporučio. No mislim da neću više. Nisam imao strah ni tremu, samo sam htio da bude sve u redu. Htio sam svjedočiti tom činu kao iz Oliverove pjesme „Novi život se rađa“ - kaže Jole.

Supružnici nisu još izabrali ime.

- Najbitnije nam je da se rodi živo i zdravo, naravno. Djeca predlažu imena Ivan, Luka... Vidjet ćemo - kaže Jole.

Očinsku ulogu voli najviše na svijetu.

- Moram priznati da je supruga preuzela većinu toga na sebe. Uglavnom vikendom nastupam, ali preko tjedna vozim djecu na aktivnosti, na more - govori Jole.

Pjevača čeka krcata ljetna turneja.

- Snimio sam pjesmu Huljića mlađeg, čeka me pjesma Pere Kozomare. Kad skupim dovoljno pjesama snimit ću i album, koji ide brže nego što sam planirao. Pripremam malo drugačijeg Jolu – zaključio je popularni pjevač.