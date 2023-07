Jole darovao krv: 'Nismo ga trebali nagovarati, rekao nam je da stiže čim se naspava...'

NA PRAGU 'GRAĐANA'

Bild tvrdi: Gvardiol ruši rekord, do potpisa je ostala još sitnica!

Navodno Leipzig traži 100 milijuna eura i realne bonuse, a City nudi neke drugačije bonuse plus 90 milijuna eura pa ni s bonusima cijena ne ide do željene stotice. No, stvari bi trebale uskoro biti riješene