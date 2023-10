Jole o vjenčanju Dalićevog sina i Aleksandri Prijović: 'Izbornik je plesao iako je bio umoran...'

Hrvatski pjevač Joško Čagalj Jole (51) jedan je od najtraženijih domaćih izvođača na svadbama, a nedavno je zapjevao na vjenčanju sina Zlatka Dalića, Tonija. Jole je za IN Magazin otkrio kako mu je bilo pjevati na svadbi, a uz to je komentirao i Aleksandru Prijović koja je rasprodala četiri Arene i najavila petu.

Jole već 20-ak godina zabavlja goste na vjenčanjima.

- Moje kolege koje danas to rade i dolaze na svadbe, oni su se blago rečeno zgražali kako netko može pjevati ispod šatora na Danima piva, vina, na svadbama. I sad zadnjih 5-10 godina nema mog kolege koji ne nastupa - rekao je Jole pa ispričao kako mu je bilo pjevati kod Tonija Dalića.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Ma bilo je odlično, fenomenalno. Ekipa brutalna, zezancija, kultura, odlično imanje. Krušku iz Latina dugo nisam vidio, on je odsvirao prvi ples i par pjesama pa Mate Grgat. Baš je bio spoj svega. I izbornik nam je plesao iako je bio umoran - rekao je pjevač.

Posljednjih dana svi komentiraju Aleksandru Prijović i to što je u Zagrebu uspjela rasprodati četiri koncerta. Najavila je i peti koji se gotovo u potpunosti rasprodao. Jole je otkrio što misli o pjevačici.

- Poanta je da cura po meni radi odlične pjesme, odličnu produkciju u tom žanru i odlično pjeva. I mislim da je onako jedna normalna, pristojna osoba. Evo, ne znam sve se to nekako spojilo, ali bez obzira na to sve ako bude i peta arena puna, to je nekih 80-90 tisuća ljudi. To je stvarno fenomen i evo, ja joj mogu samo ovim putem čestitati od srca - ispričao je pa dodao kako će njegova supruga Ana ići na koncert s djecom.