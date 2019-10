Jolie o razvodu s Pittom: 'Bila sam povrijeđena i izgubljena...'

- Bila sam duboko, istinski tužna, povrijeđena, ali s druge strane bilo je zanimljivo uroniti u poniznost i osjećaj beznačajnosti - objasnila je Jolie te dodala kako će tu lekciju prenijeti i na svojih šestero djece sinove Maddoxa (18), Paxa (15) i Knoxa (11) te kćeri Zaharu (14), Shiloh (13) i Vivienne (11).

- To je lekcija koju prenosim svojoj djeci, tu energiju obnavljanja koja nam može donijeti i sreću. Morala sam je ponovno otkriti i to uz neke zdravstvene probleme. Kad se sve to slegne, shvatite koliko ste sretni što ste živi - zaključila je glumica.

Nije tajna da je Brad nakon što je Angelina tražila razvod od njega, proveo godinu dana u Anonimnim alkoholičarima.

- Otišao sam daleko koliko sam mogao pa sam si oduzeo privilegije pijenja - objasnio je glumac u intervjuu za New York Times i dodao kako je njegova ovisnost o alkoholu jedan od razloga kraha braka s Angelinom.

