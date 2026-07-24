Jon Bon Jovi zbog boli morao prekinuti koncert u New Yorku

Jon Bon Jovi (64) prekinuo je koncert u Madison Square Gardenu u četvrtak navečer jer se nije osjećao dobro. Rock legenda nastupala je osmu večer svoje devetodnevne koncertne rezidencije u njujorškom Madison Square Gardenu u sklopu turneje 'Forever Tour', kada je nakon izvedbe hita 'Livin' on a Prayer' iz 1986. godine publici priopćila da ne može nastaviti.

- Žao mi je, boli me i večeras ne dobivate moje najbolje izdanje. Nemojte baciti svoje ulaznice, smislit ću nešto. Zadržite ih pa ćemo pronaći novi termin, ali za večeras moram stati. Inače se osjećam dobro - kazao je pjevač.

Turneja 'Forever Tour' prva je velika turneja Bon Jovija nakon operacije glasnica 2022. godine. Pjevačevi predstavnici rekli su za Page Six da je koncert prekinut nakon 90 minuta te da je Jon Bon Jovi publici rekao da se bori s infekcijom sinusa. Dodali su kako je glazbenik više puta istaknuo koliko mu znači povratak nastupima uživo te da će više informacija o mogućem novom terminu biti objavljeno uskoro. Bon Jovi je još 2024. godine u intervjuu za The Sunday Times priznao da možda više nikada neće pjevati uživo ako ne bude mogao nastupati na razini na koju je navikao. No prošlog je mjeseca u razgovoru za People rekao kako se u potpunosti oporavio od operacije glasnica.

- Oporavak je trajao puno dulje nego što sam očekivao, ali morao je biti temeljit. Nikada nismo izgubili vjeru - kazao je. Obožavatelji su odmah nakon vijesti društvene mreže preplavili porukama podrške.

- Bio je to tužan kraj nastupa, pogotovo kad se vidjelo koliko mu je teško. Doputovao sam iz Velike Britanije samo zbog ovog koncerta i unatoč svemu ostao sam oduševljen - napisao je jedan obožavatelj.