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HVALJENI BEND

Jonathan 24. rujna otvara novu koncertnu sezonu u Vintageu

Piše 24sata,
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Jonathan 24. rujna otvara novu koncertnu sezonu u Vintageu
Foto: Ivana Bartolović Resch
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Iza Jonathana su stotine koncerata diljem Hrvatske i regije, kao i brojni zapaženi nastupi na velikim pozornicama. Pred zagrebačku publiku se vraćaju 24. rujna.

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Nakon ljetne pauze i druženja u vrtu, Vintage Industrial Bar vraća se u svoju koncertnu dvoranu i službeno otvara novu sezonu. U četvrtak, 24. rujna, početak još jednog koncertnog poglavlja obilježit će riječki Jonathan, jedan od najistaknutijih i najuzbudljivijih bendova domaće indie rock scene.

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Jonathan je skupina dugogodišnjih prijatelja iz Rijeke koja se okupila 2011. godine. Svaki od članova u bend je donio bogato iskustvo stečeno djelovanjem u prethodnim glazbenim sastavima, no upravo ih je međusobna kemija vrlo brzo povezala u cjelinu prepoznatljiva zvuka, snažnog autorskog identiteta i upečatljive koncertne energije.

Široj publici predstavili su se singlom „Maggie“, koji ih je 2013. godine lansirao u prvi red domaće indie rock scene. Uslijedili su hvaljeni albumi „Bliss“ iz 2014., „To Love“ iz 2017. i „To Hold“ iz 2018. godine, dok su 2024. objavili album „Everyone Else Is OK“. Tijekom svih tih godina Jonathan je ostao vjeran vlastitom glazbenom izrazu, emotivnom, energičnom i beskompromisno iskrenom.

U njihovoj se glazbi mogu prepoznati utjecaji bendova poput Editorsa, Interpola i The Strokesa, ali Jonathan je od svojih početaka izgradio vlastiti, lako prepoznatljiv potpis. Posebno mjesto u priči benda zauzimaju koncerti, poznati po intenzitetu, eksplozivnoj energiji i snažnoj povezanosti s publikom koja traje od prvog do posljednjeg tona.

Iza Jonathana su stotine koncerata diljem Hrvatske i regije, kao i brojni zapaženi nastupi na velikim pozornicama. Tijekom karijere nastupali su uz bendove Editors i The Killers, predstavili se publici festivala EXIT, INmusic i Waves Vienna, a svoj su zvuk odveli i preko Atlantika nastupom na prestižnom festivalu SXSW u Austinu u Teksasu.

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Upravo zato teško je zamisliti prikladniji bend za službeno otvaranje nove koncertne sezone Vintage Industriala. Jonathan se 24. rujna vraća pred zagrebačku publiku u prostoru u kojem njihova glazba i koncertna energija dolaze do punog izražaja.

Vrata Vintage Industrial Bara otvaraju se u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen za 21:15. Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u Grif baru, Dirty Old Shopu te putem sustava Entrio.

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