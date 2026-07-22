Belfast Food slavi 30 godina karijere velikim koncertom u Vintage Industrial Baru

Diskografski opus, tisuće prijeđenih kilometara, bezbroj rasprodanih koncerata i publika koja svaku pjesmu pjeva uglas, malo koji hrvatski bend može se pohvaliti karijerom kakvu već tri desetljeća gradi riječki Belfast Food. Ove godine jedan od najdugovječnijih i najomiljenijih domaćih koncertnih sastava slavi velikih 30 godina djelovanja, a jubilarna turneja stiže i u zagrebački Vintage Industrial Bar, gdje će 1. listopada prirediti večer ispunjenu glazbom, plesom i prepoznatljivom energijom zbog koje su postali institucija domaće koncertne scene.

Priča Belfast Fooda započela je 1996. godine u Rijeci, kada je skupina glazbenika, inspirirana irskom tradicijskom glazbom, odlučila stvoriti bend koji će spojiti autorske pjesme s duhom keltskog folka. Ono što je krenulo kao ljubav prema zvuku The Dublinersa, The Poguesa i irskih tradicionala vrlo je brzo preraslo u jedinstveni glazbeni identitet koji uspješno spaja irski folk, rock i celtic punk s domaćim senzibilitetom. Upravo taj spoj učinio ih je jedinstvenom pojavom na hrvatskoj glazbenoj sceni, a tijekom godina Belfast Food izgradio je status benda čiji su koncerti sinonim za vrhunsku atmosferu i bezuvjetnu zabavu.

Njihov glazbeni put obilježili su albumi koji su ostavili trag na domaćoj sceni, među kojima posebno mjesto zauzimaju "Live in Rijeka", "Zašto zato", "Melodije Irske i Kvarnera" i "Zeleni album", dok su pjesme poput "Šporki stari grad", "Van iz grada", "Mate i Matilda", "Da si tu", "Trivijalna stvar" i "Lagano lagano" odavno prerasle okvire koncertnog repertoara i postale nezaobilazni dio domaćih festivalskih i klupskih pozornica. Bend pritom nikada nije odustao od vlastitog autorskog izraza, istovremeno njegujući irsku glazbenu tradiciju kroz obrade klasika koje publika pjeva jednako glasno kao i njihove najveće hitove.

No Belfast Food nikada nije bio samo bend koji se sluša, Belfast Food je bend koji se doživljava. Njihovi nastupi već su godinama poznati po škotskim kiltovima, harmonici, violini, zajedničkom pjevanju publike, podignutim kriglama i atmosferi koja od prve pjesme pretvara koncertni prostor u veliko slavlje. Upravo zato publika im se iznova vraća, bilo da ih prvi put gleda ili ih prati još od kraja devedesetih.

Jubilarna 30. obljetnica dolazi u trenutku kada bend ulazi u novo kreativno poglavlje. Nakon novih singlova "Svira muzika" i "Stela", kojima su najavili novi studijski album, Belfast Food još jednom potvrđuje kako ni nakon tri desetljeća ne gubi autorsku svježinu ni koncertni zamah. Slavljenička godina tako nije samo pogled unatrag, već i najava novih pjesama, novih koncerata i još jednog poglavlja u priči koja traje već 30 godina.

Publiku u Vintage Industrial Baru očekuje presjek bogate karijere i večer ispunjena najvećim hitovima, irskim klasicima i prepoznatljivom dozom humora, emocije i energije koja Belfast Food već desetljećima čini jednim od najtraženijih koncertnih bendova u Hrvatskoj. Bit će to proslava njihove glazbene priče, ali i svih generacija publike koje su uz njihove pjesme odrastale, slavile i stvarale uspomene.

Ulaznice možete nabaviti u Grif Baru, Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.