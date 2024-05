Joost Klein oglasio se nakon diskvalifikacije i zbunio fanove

Nizozemac Joost Klein oglasio se na društvenim mrežama prvi put nakon što su ga organizatori Eurosonga diskvalificirali s natjecanja.

Joost je na Instagram storyju objavio urnebesnu kompilaciju videa pasa uz pjesmu 'Who Let The Dogs Out'.

Foto: Instagram

Tek nekoliko minuta nakon njegove objave, X su preplavile reakcije zbunjenih obožavatelja.

- Joost se vratio na Instagram i objavio ovo?? - pisali su.

Prisjetimo se, nizozemski predstavnik i njegova pjesma 'Europapa' bili su među favoritima na ovogodišnjem natjecanju. Međutim, danas su organizatori objavili vijest da je Joost diskvalificiran zbog navodnog vrijeđanja snimateljice.