"ALL I WANT FOR CHRISTMAS..."

Sve što niste znali o omiljenom božićnom hitu: Mariah Carey je na njemu zaradila milijune!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sve što niste znali o omiljenom božićnom hitu: Mariah Carey je na njemu zaradila milijune!
Foto: Instagram/

Mariah Carey je pjesmu "All I Want for Christmas Is You" snimala usred ljeta 1994. godine, kada je objavila i svoj prvi božićni album. Ideja joj se itekako isplatila, a danas zarađuje vrtoglavi iznos od tantijema.

Prošlo je više od 30 godina otkako je Mariah Carey objavila božićni hit "All I Want for Christmas Is You", a pjesma joj je do danas ostala jedan od najvećih prihoda u karijeri. 

Singl potpisuje Mariah u suradnji s Walterom Afanasieff, a upravo to što je autorica i koproducentica pjesme donosi joj brdo zarade. Pjesma "All I Want for Christmas Is You" objavljena je na njezinom četvrtom albumu "Merry Christmas", koji je ujedno i njezin prvi božićni album. Službeno je na valovima radija zaplovila 29. listopada 1994., a do danas je ostala jedna od najpopularnijih božićnih pjesama ikada snimljenih.

MILIJUNI POD BOROM Evo koliko Mariah Carey zaradi po satu zbog božićnog hita
Evo koliko Mariah Carey zaradi po satu zbog božićnog hita

U vrijeme kada je pjesma objavljena, nije veliki broj izvođača imao božićni hit. Zapravo, rijetki su bili oni koji su na vrhuncu karijera snimali takve pjesme, jer je industrija smatrala kako je to "rezervirano" za glazbenike kojima je karijera na izmaku. 

Bivši suprug slavne pjevačice, Tommy Mottola, u to je vrijeme bio čelnik kompanije Sony Music, a Mariah je s njim planirala sve detalje svoje karijere. Upravo on je i došao na ideju da njezin tim snimi ovakav singl. Afanasieff i Carey već su dugo radili zajedno, a u lipnju 1994. počeli su s idejama oko božićnoga singla. U studio su ušli u kolovozu iste godine, a spot za božićni singl snimljen je usred ljeta.

Foto: YouTube/screenshot

Mariah je nerijetko pričala kako su morali ukrasiti studio te su imali umjetni snijeg, a za potrebe spota koristili su kućna videa pjevačice s božićnih praznika prijašnje godine. Njezin bivši muž pojavio se kao Djed Božićnjak u videu, a spot je 2019. godine reizdala povodom 25. rođendana pjesme.

Pjevačica je tijekom godina u intervjuima isticala kako iskreno obožava božićne praznike te se cijele godine priprema za obiteljsku proslavu.

- Obično odemo u Aspen, moje najdraže mjesto za proslavu Božića jer je ondje uvijek snijeg. Aspen mi je općenito jedno od najdražih mjesta na svijetu - rekla je svojedobno u intervjuu za The Sun.

Osim što privatno voli Božić, sigurno je fan toga blagdana i zbog poslovnih prilika. "All I Want for Christmas Is You" ima dijamantnu nakladu te je singl prodan u desecima milijuna primjeraka, a najveći prihod dolazi od tantijema. Prema pisanju Forbesa, Mariah godišnje zaradi između 2,5 i 3 milijuna dolara samo od emitiranja te pjesme. Ostali prihodi uključuju koncerte, marketinške kampanje i brojne druge akcije kojima je popularna pjevačica dosad zgrnula milijune. Prošle godine je objavljeno kako je od početka emitiranja pjesma samo u tantijemima zaradila oko 95 milijuna dolara. 

OBJAVILA NOVI VIDEOSPOT Krenulo Marijino doba! Tek što je Halloween završio, Mariah Carey objavila je božićni hit
Krenulo Marijino doba! Tek što je Halloween završio, Mariah Carey objavila je božićni hit

Pjesma je danas jedna od najpopularnijih i na streaming servisima u vrijeme božićnih blagdana, a njezinoj zaradi zasad se ne nazire kraj.

