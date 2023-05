Jorge Bucay i njegov sin Demián na predstavljanju prošetali kroz ljudske veze: 'Žrtva nije ljubav'

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U zagrebačkoj dvorani Lisinski održalo se predstavljanje knjige 'Put mudrosti', a pisci su Jorge Bucay (73) i Demián Bucay (46). Radi se o ocu i sinu, a ovo im je četvrto gostovanje u Zagrebu te su ovoga puta događaj otvorili zagrebački solisti koji su prije predstavljanja izveli dvije skladbe. Foto: Josip Regovic/PIXSELL Argentinac Jorge i njegov sin Demián, također psihoterapeut, održali su predavanje o osobnom rastu i razvoju koji se hrani susretom s drugima. Njih dvojica pročešljali su najvažnije ljudske veze: odnos s roditeljima, djecom, partnerom i prijateljima, a sve u svrhu da se svi ti odnosi zadovolje i obogate. Foto: Josip Regovic/PIXSELL - Jednu stvar koju nisam znao je meni ispričao moj sin koji je tu sa mnom - rekao je Jorge, a Demián je dodao da mu je drago što ga otac prati na ovom putu. - Ispostavilo se da ni novac ni moć, a ni ovlasti nemaju nikakve veze sa srećom. Jedini faktor koji utječe na sreću jest kvaliteta vaših odnosa. Mislim da je važno to znati i naučiti uspostaviti zdrave odnose s drugima. Moguće je to naučiti i izvježbati se - govori Demián pa nastavlja: - Postoje priče koje će nam pomoći nahraniti neke odnose, a veze su jedinstvene, tu nema recepata. Ljubomora je uvijek loša, ne može biti hranjiva. Postoje neke stvari koje možemo reći i nema tog odnosa u kojem razgovor može biti otrovan. Autentičnost je uvijek hranjiva, a odnosi nam pomažu da rastemo. Foto: Josip Regovic/PIXSELL Jorge je zatim dodao da su odnosi vrlo važni, a ponekad i iznenađujući te je nešto više o tome rekao Demián: - Ljubav se gradi. Svi mislimo da je ključ u tome da moramo naći 'pravu' ili 'pravog', a kad dođe do problema, odmah dođe i do prekida. Odnos i ljubav se mogu izgraditi, ali za zdrav odnos nije dovoljna samo ljubav. U svim odnosima postoji stav i pristup koji je zdrav i koji to nije. Foto: Josip Regovic/PIXSELL - Bitno je suosjećanje kao jedan alat za izgradnju odnosa. Kada nas netko povrijedi, mi najčešće mislimo da je netko namjerno to učinio - nastavio je Jorge. Otac i sin dotaknuli su se i ljubavi koja je mnogim ljudima najčešća prepreka u izgradnji kvalitetnog odnosa. - Ako te netko traži da žrtvuješ samoga sebe, to nije ljubav - rekao je Demián, a Jorge je dodao da nema ljubavi bez slobode. Foto: Josip Regovic/PIXSELL Demián je na kraju poručio da vjeruje ako se svi mi izgradimo kao ljudi, onda će se izgraditi i svijet. Foto: Josip Regovic/PIXSELL Inače, Jorge Bucay jedan je od najpoznatijih svjetskih psihoterapeuta. Svjetsku je slavu stekao knjigama u kojima o izazovima svakodnevice progovara kroz priče i bajke. Ovaj miljenik hrvatske publike poznat je po toplini, jednostavnom jeziku i pričama s kojima se svatko može poistovjetiti. Foto: Josip Regovic/PIXSELL