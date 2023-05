Svjetski poznati psihoterapeuti, otac i sin, gostovali u Zagrebu: 'Svađali smo se, sad smo dobri'

Slavni argentinski psihoterapeut, autor kultnih knjiga za osobni rast i razvoj, Jorge Bucay (73) i njegov sin Demián (46), također psihoterapeut i pisac gostovali su u knjižari Fraktura u ponedjeljak u Zagrebu. Čim su došli, publika ih je pozdravila velikim pljeskom, a oni su se srdačno zahvalili na pozivu.

Ovo je piscima četvrti put da gostuju u Zagrebu. Otac i sin su zajedničkim snagama izdali brojne knjige diljem svijeta, a izabrali su Zagreb gdje će u utorak u Lisinskom predstaviti knjigu 'Put mudrosti' jer, kako kažu, to je mjesto kojemu se uvijek vole vraćati.

- Postoje neka mjesta kojima volim ponovno dolaziti. Zagreb ima svoj vlastiti miris koji vi ne možete osjetiti jer živite ovdje. Sad se ponovno vraćam u taj grad, a sa mnom dolaze i moje misli, rečenice. Jako sam sretan što sam ovdje i što je sa mnom Demián - rekao je Jorge.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako je u današnje vrijeme teško održati međuljudske odnose stabilnim, pogotovo obiteljske, otac Jorge i sin Demián dobro funkcioniraju surađujući zajedno.

- Nije baš teško raditi s ocem - započeo je Demián. Radili smo skupa na brojnim knjigama, a naše iskustvo može biti korisno za nas i za druge. Knjiga je proizašla iz razgovora o odgoju, supruzi je palo na pamet da počnemo pisati o tome, stoga smo ozbiljno počeli razmišljati o tom potezu. Moj otac je izvrstan predavač i mnogo toga sam od njega naučio. Za mene uvijek ima prostora za napredak - ispričao je Demián i zaintrigirao prisutne goste.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tajna dobrog odnosa s ocem je, kaže, kontinuirano raditi na međuljudskom odnosu. Demián se prisjetio i početka književnog stvaralaštva.

- Kada sam tek započeo s pisanjem, nisam baš bio dobar. Sjećam se prve reakcije svojih prijatelja kada sam im poručio da ću napisati knjigu s ocem. Odmah su se začudili i pitali me jesam li siguran da to želim. Pitali su me svađam li se često s njim, a ja sam im na to odgovorio: 'Ne svađamo se zato jer smo se već isposvađali prije' - otkrio je pisac dodajući da je prirodno imati sukobe, a oni su dosta poradili na odnosu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osim pisanjem, obojica se bave i psihoterapijom, koju je u razdoblju pandemije korona virusa bilo otežano provesti zbog kontakta na daljinu. No, dečke ni virus nije spriječio da odrade proces psihoterapije, preko kamera doduše, ali su to uspješno odradili.

- Sve tehnologija je započela preko videopoziva, u doba pandemije dobili smo puno zahtjeva za psihoterapiju i bilo je moguće održati takav proces preko poziva. Tada smo shvatili da je moguće izgraditi odnos, a mi smatramo da je psihoterapija upravo to, odnos. Započeli smo s pozivima ljudi iz različitih zemalja, zaista to volimo raditi i ponosni smo što smo izgradili. Bio je to naporan rad. Mnogo ljudi se danas zaljubljuje preko interneta, no ako se mogu zaljubiti na daljinu, onda mogu i sudjelovati u procesu psihoterapije - ispričali su slavni pisci.

Ključ njihova uspjeha je, kako kažu, u pisanju jednostavnih riječi koje mogu svi razumjeti. Jorge je zatim ispričao kako njegova majka prije nije znala čitati, no, kada je objavio prvi članak u časopisu, majka je bila toliko ponosna na njega da je proširila vijest cijelom susjedstvu. Sama činjenica da je njezin sin postao pisac, dala joj je toliko motivacije i volje da je naučila čitati.

- Jednom mi je majka došla i rekla mi da nije razumjela moj članak. Upitao sam je: 'Kako?', a zatim mi je odgovorila: 'Razumijem ja riječi, ali ne razumijem što si htio reći.'

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jorge je od toga dana počeo pisati na taj način da apsolutno svi mogu shvatiti što je htio reći.

- Sada ne možete naći niti jednu riječ koju moja majka ne bi mogla razumjeti, a tajna mog uspjeha je upravo u tome. Pišem jednostavnim jezikom tako da ih može pročitati bilo tko - zaključio je pisac.