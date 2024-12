Još dvoje ljudi je pod istragom nakon tragične smrti Paynea

Dvojici zaposlenika hotela CasaSur u Buenos Airesu, u kojem je boravio Liam Payne, rekli su da su pod službenom istragom, čime se istraga o njegovoj smrti proširila na pet ljudi, piše argentinski portal Infobae.

Sutkinja Laura Bruniard donijela je odluku da se istraga o smrti britanskog pjevača, koji je pao s trećega kata hotela, proširi na dva zaposlenika hotela te im je poručila da angažiraju odvjetnike i da će morati dati izjave.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Jedan od njih je recepcionar Esteban Reynaldo Grassi, koji je nazvao hitnu pomoć kad je bivši član grupe One Direction pao.

Ranije su se pojavili dokumenti koje je objavio TMZ, koji otkrivaju kako vlasti žele kazniti Rogera Noresa, njegovog bliskog prijatelja, za napuštanje. Nores je bio svjestan Liamovih problema, doputovao je s njim u Argentinu, no odsjeli su u odvojenim hotelima.

Zagreb: Na Maksimiru obožavatelji odali počast Liamu Payneu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako navode tužitelji, pjevač je večer prije tragične smrti, u 22 sata, naručio četiri boce viskija u sobu. Drugo jutro u 6:36 naručio je još pet boca. Za vrijeme doručka nastavio je piti, a društvo mu je pravio Roger kojem je u 9:32 poslao poruku da mu nabavi 'šest grama'.