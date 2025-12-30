Još je malo ostalo do posljednje epizode: Evo novog foršpana za veliko finale Stranger Thingsa

Objavljen je posljednji trailer za zadnju epizodu serije Stranger Things. Finale je bliže no ikad, a fanovi diljem svijeta ne prestaju analizirati svaki kadar trailera. Društvene mreže preplavljene su teorijama i reakcijama gledatelja koji se još uvijek mire s činjenicom da se bliži kraj.

POGLEDAJTE TRAILER:

Serija koja je obilježila cijelo desetljeće gledanja, redefinirala nostalgiju 80-ih i stvorila globalni fenomen, sada ulazi u svoju završnicu. Posljednji trailer dodatno je pojačao iščekivanje, ali i osjećaj tuge jer se jedna velika TV priča zatvara.

I dok se nagađa kako će sve završiti, jedno je sigurno - kraj se ne dočekuje ravnodušno. Za mnoge gledatelje ovo nije samo finale serije, već oproštaj od jedne ere televizije.