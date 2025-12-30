Obavijesti

Show

Komentari 0
POGLEDAJTE GA

Još je malo ostalo do posljednje epizode: Evo novog foršpana za veliko finale Stranger Thingsa

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Još je malo ostalo do posljednje epizode: Evo novog foršpana za veliko finale Stranger Thingsa
Foto: Profimedia

Serija koja je obilježila cijelo desetljeće gledanja, redefinirala nostalgiju 80-ih i stvorila globalni fenomen, sada ulazi u svoju završnicu. Posljednji trailer dodatno je pojačao iščekivanje

Objavljen je posljednji trailer za zadnju epizodu serije Stranger Things. Finale je bliže no ikad, a fanovi diljem svijeta ne prestaju analizirati svaki kadar trailera. Društvene mreže preplavljene su teorijama i reakcijama gledatelja koji se još uvijek mire s činjenicom da se bliži kraj.

POGLEDAJTE TRAILER:

Serija koja je obilježila cijelo desetljeće gledanja, redefinirala nostalgiju 80-ih i stvorila globalni fenomen, sada ulazi u svoju završnicu. Posljednji trailer dodatno je pojačao iščekivanje, ali i osjećaj tuge jer se jedna velika TV priča zatvara.

HMMM... Ljudima nije jasno što se točno dogodilo u ovoj sceni Stranger Thingsa: Dufferi sve objasnili...
Ljudima nije jasno što se točno dogodilo u ovoj sceni Stranger Thingsa: Dufferi sve objasnili...

I dok se nagađa kako će sve završiti, jedno je sigurno - kraj se ne dočekuje ravnodušno. Za mnoge gledatelje ovo nije samo finale serije, već oproštaj od jedne ere televizije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon komentara o Thompsonu Tomašević se fotografirao na 'Prazniku mjuzikla' u Lisinskom
KULTURNO DOGAĐANJE

Nakon komentara o Thompsonu Tomašević se fotografirao na 'Prazniku mjuzikla' u Lisinskom

Veliki jubilej u Lisinskom se obilježio posebnim cjelodnevnim programom - Danom dvorane koji je započeo proglašenjem počasnih članova Lisinskog. Onda je uslijedio koncert "Praznik mjuzikla"
ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?
RECITE NAM

ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?

Nakon neizvjesnog polufinala, danas slijedi finalna emisija u kojoj ćemo napokon saznati tko je osvojio laskavu titulu. No zanima nas i vaše mišljenje, odnosno tko treba postati novi MasterChef
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
VRUĆA GALERIJA

FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Mnoge poznate dame na društvenim mrežama dijele fotografije koje golicaju maštu fanova, a svoje obline stavljaju u prvi plan. Ovo su dame koje su nas osvojile svojim adutima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025