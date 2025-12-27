Ljudima nije jasno što se točno dogodilo u ovoj sceni Stranger Thingsa: Dufferi sve objasnili...

Dolazak novih epizoda dugoočekivane pete sezone serije 'Stranger Things' obradovao je milijune obožavatelja diljem svijeta, no jedna je scena izazvala pravu buru na društvenim mrežama i ostavila mnoge u nedoumici. Emotivan trenutak između Nancy Wheeler i Jonathana Byersa, jednog od omiljenih parova iz Hawkinsa, istovremeno je izgledao kao prosidba i kao prekid, a konačan odgovor na pitanje o njihovoj sudbini morali su dati sami kreatori serije, braća Matt i Ross Duffer.

U jednoj od najdramatičnijih scena drugog dijela pete sezone, Nancy (Natalia Dyer) i Jonathan (Charlie Heaton) nađu se zarobljeni u laboratoriju Hawkins u Upside Down svijetu. Dok se prostorija ispunjava opasnom tvari i smrt se čini neizbježnom, par odlučuje iskoristiti posljednje trenutke za brutalnu iskrenost. Godinama nakupljane tajne i prešućene istine izlaze na vidjelo.

Foto: Netflix

Nancy priznaje da zapravo mrzi bend The Clash, koji je godinama slušala zbog njega. Jonathan uzvraća priznanjem da nikada nije volio čitati njezine novinarske članke te, što je najvažnije, da se nikada nije ni prijavio na koledž Emerson, što je bio temelj njihovih planova za budućnost. U vrhuncu emotivnog naboja, Jonathan iz džepa vadi zaručnički prsten koji je danima nosio i postavlja neočekivano pitanje: "Nancy Wheeler, hoćeš li se ne udati za mene?".

On to naziva "antiprosidbom", a Nancy je, sa suzama u očima, prihvaća, nakon čega si izjavljuju ljubav i poljube se. Kada shvate da ih je stvrdnuta tvar oko njih zapravo spasila, gledatelji su ostali s ključnim pitanjem: jesu li se Nancy i Jonathan upravo zaručili na nekonvencionalan način ili je njihovoj vezi došao kraj?

Što se točno dogodilo s Nancy i Jonathanom?

Zbog nejasnoće scene, braća Duffer odlučila su razriješiti misterij u intervjuu za časopis People i potvrditi ono čega su se mnogi pribojavali.

​- To je prekid. Prekinuli su - kratko i jasno rekao je Matt Duffer, ne ostavljajući prostora za drugačije interpretacije. Objasnio je kako su on, njegov brat Ross i ostatak scenarističkog tima već neko vrijeme znali da se veza ovog para bliži kraju.

​- Teško je sjetiti se kada se točno ta ideja pojavila, ali mislim da smo svi osjećali kako Nancy treba završiti seriju samostalno, neovisna i s prilikom da pronađe samu sebe - pojasnio je Matt. Dodao je i retoričko pitanje koje sažima njihovu logiku: "Koliko ljudi na kraju ostane s djevojkom ili dečkom koje su upoznali u srednjoj školi?".

I pravom životu su i dalje zajedno

Ipak, i sami kreatori priznaju da odnos Nancy i Jonathana nije bio tipična srednjoškolska romansa. Njihova veza, koja je započela još u drugoj sezoni, bila je iskovana u nevjerojatnim okolnostima, borbi protiv čudovišta i neprestanoj opasnosti. Ross Duffer njihov je odnos opisao kao "traumatsku vezu", sugerirajući da su ih zajednička stravična iskustva držala zajedno možda i duže nego što je trebalo.

Foto: Netflix

​- Prošao sam kroz slična iskustva, kada si s nekim jako dugo, postanete toliko bliski i prođete kroz toliko toga zajedno da dođete do točke u kojoj se pitate: 'Kako bi itko drugi to mogao razumjeti?' Ali, istovremeno, guši li to vaš osobni rast? - objasnio je Ross, dodavši kako su smatrali da je za Nancyn, ali i Jonathanov razvoj, bilo nužno da krenu svatko svojim putem. Životna opasnost bila je katalizator koji im je dao priliku da napokon izraze osjećaje koje su oboje potiskivali.

Ova odluka ne znači nužno da će se Nancy vratiti svojoj prvoj ljubavi, Steveu Harringtonu, čime se ponovno rasplamsao ljubavni trokut iz ranijih sezona. Namjera scenarista, kako ističu, jest da Nancy Wheeler na kraju sage stoji čvrsto na svojim nogama, sama i spremna za budućnost.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Zanimljivo je da, dok je njihovim likovima na ekranu došao kraj, glumci Natalia Dyer i Charlie Heaton u stvarnom su životu i dalje u dugogodišnjoj vezi, još od 2017. godine. Njihova stvarna romansa nastavlja se unatoč dramatičnom prekidu u svijetu Hawkinsa, čiji će se konačni rasplet otkriti u velikom finalu serije najavljenom za kraj godine.