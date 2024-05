Još je malo ostalo do vjenčanja godine! Evo koje je poklone 'naručio' sin Roda Stewarta

Sin glazbenika Roda Stewarta, Liam Stewart za nekoliko dana stat će pred oltar s Nicole Artukovich, Amerikankom hrvatskih korijena. Sudbonosno 'da' izgovorit će u Dubrovniku u Crkvi svetog Ignacija na Jezuitima, piše Dubrovački vjesnik. Nakon toga će uslijediti prijem za uzvanike na Lovrjencu. Među gostima očekuju se brojna poznata lica, a par im je odlučio olakšati pripreme pa je napravio popis.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 Snaha hrvatskih korijena | Video: 24sata/pixsell

Otvorili su profil na besplatnom online servisu 'Zola', koji se bavi vjenčanjima, a sadrži i popis darova koje mladenci žele. To uključuje novčane priloge za, primjerice, medeni mjesec pa sve do kućanskih aparata, raznih ukrasa za dom... Cijene se kreće od 40 do 600 dolara, a mnogi pokloni su već rezervirani.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Kako piše Slobodna Dalmacija, par je u Dubrovniku i obavlja zadnje pripreme, ali i uživaju u šetnjama po gradu i kupanju na plaži Sv. Jakova.

Dubrovnik su izabrali jer su Nicoleini djed i baka od tamo emigrirali u SAD. Nicole je u prosincu bila i u Zagrebu gdje je odabrala vjenčanicu za svoj najvažniji dan. Haljinu je pronašla u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Prisjetimo se, Nicole i Liam zajedno su već 13 godina, a upoznali su se dok su oboje pohađali srednju školu u Kaliforniji.

Foto: PROMO