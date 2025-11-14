Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI DETALJI DRAME

Još jedan preokret? Procurila je nova snimka Lively i Baldonija

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Još jedan preokret? Procurila je nova snimka Lively i Baldonija
5
Foto: Caitlin Ochs

Sudski dokumenti otkrili su izbrisanu scenu sa seta koja stavlja optužbe u potpuno novi kontekst. Baldonijeva protutužba od 400 milijuna dolara odbačena je, ali drama time nije završila

U najnovijem preokretu sudske drame između Justina Baldonija i Blake Lively, pojavili su se materijali koji dodatno osvjetljavaju što se događalo iza kamera tijekom rada na filmu. Čim su dokumenti isplivali, postalo je jasno da se saga neće stišati tako brzo.

'It Ends With Us' premieres in New York City
Foto: Caitlin Ochs

Sudac je ovoga tjedna odbio Baldonijevu golemu protutužbu od 400 milijuna dolara protiv Lively i njezina supruga Ryana Reynoldsa, čime je završena višemjesečna pravna borba. Baldoni je tvrdio da je žrtva klevete nakon što ga je Lively javno optužila za seksualno uznemiravanje na snimanju filma “Priča završava s nama“. Ona je, s druge strane, poručila da ju je navodna Baldonijeva medijska kampanja protiv nje koštala čak 161 milijun dolara.

No Baldoni se nije povukao. Odmah je izbacio „novi adut“ i uputio svježu optužbu prema slavnoj glumici, pokušavajući dokazati da je priča daleko složenija nego što izgleda.

NASTAVAK SUDSKE BITKE Od filma do sudnice: Poznat je datum ročišta koje bi moglo promijeniti sve za Blake Lively
Od filma do sudnice: Poznat je datum ročišta koje bi moglo promijeniti sve za Blake Lively

Kako otkriva dokumentacija do koje je došao Daily Mail, njegov pravni tim predao je kao dokaz do tada neviđenu, izbrisanu scenu sa seta — isječak u kojem se, prema njima, vidi trenutak koji baca potpuno novo svjetlo na cijeli spor. Riječ je o videozapisu dugom oko minutu, priloženom 13. studenoga u zahtjevu za sažetim postupkom.

'It Ends With Us' premieres in New York City
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Na snimci, nastaloj u bolničkom hodniku u svibnju 2023., vidi se kako Lively, u ulozi Lily, prilazi Baldonijevu liku, prima ga za ruke i neočekivano ga poljubi, nakon čega se nasmiješi i udalji. Baldonijev tim tvrdi da taj čin nije postojao u scenariju, nego je bio rezultat njezine improvizacije — što, prema njima, potpuno mijenja kontekst njezinih tvrdnji da je bila izložena seksualnom uznemiravanju tijekom snimanja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja
PROVOD U DUBAIJU

FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja

Popularna pjevačica Maja Šuput već neko vrijeme uživa u Dubaiju u društvo 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. U najnovijoj objavi pokazala je gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem.
FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape
NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...
BILA NA REVIJI

FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...

Nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica domaće modne scene, ali i one društvene. Osim u modelingu, okušala se i u glumačkim vodama, a nakon zaruka povukla se iz javnosti te sada živi daleko od svjetlosti reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025