Još jedan preokret? Procurila je nova snimka Lively i Baldonija

U najnovijem preokretu sudske drame između Justina Baldonija i Blake Lively, pojavili su se materijali koji dodatno osvjetljavaju što se događalo iza kamera tijekom rada na filmu. Čim su dokumenti isplivali, postalo je jasno da se saga neće stišati tako brzo.

Foto: Caitlin Ochs

Sudac je ovoga tjedna odbio Baldonijevu golemu protutužbu od 400 milijuna dolara protiv Lively i njezina supruga Ryana Reynoldsa, čime je završena višemjesečna pravna borba. Baldoni je tvrdio da je žrtva klevete nakon što ga je Lively javno optužila za seksualno uznemiravanje na snimanju filma “Priča završava s nama“. Ona je, s druge strane, poručila da ju je navodna Baldonijeva medijska kampanja protiv nje koštala čak 161 milijun dolara.

No Baldoni se nije povukao. Odmah je izbacio „novi adut“ i uputio svježu optužbu prema slavnoj glumici, pokušavajući dokazati da je priča daleko složenija nego što izgleda.

Kako otkriva dokumentacija do koje je došao Daily Mail, njegov pravni tim predao je kao dokaz do tada neviđenu, izbrisanu scenu sa seta — isječak u kojem se, prema njima, vidi trenutak koji baca potpuno novo svjetlo na cijeli spor. Riječ je o videozapisu dugom oko minutu, priloženom 13. studenoga u zahtjevu za sažetim postupkom.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Na snimci, nastaloj u bolničkom hodniku u svibnju 2023., vidi se kako Lively, u ulozi Lily, prilazi Baldonijevu liku, prima ga za ruke i neočekivano ga poljubi, nakon čega se nasmiješi i udalji. Baldonijev tim tvrdi da taj čin nije postojao u scenariju, nego je bio rezultat njezine improvizacije — što, prema njima, potpuno mijenja kontekst njezinih tvrdnji da je bila izložena seksualnom uznemiravanju tijekom snimanja.

