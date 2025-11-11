Obavijesti

NASTAVAK SUDSKE BITKE

Od filma do sudnice: Poznat je datum ročišta koje bi moglo promijeniti sve za Blake Lively

Piše Franka Bučar,
Od filma do sudnice: Poznat je datum ročišta koje bi moglo promijeniti sve za Blake Lively
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM/Facebook screenshot

Drama na filmskom setu prerasla je u sudski obračun koji potresa Hollywood. Glumica Blake Lively optužila je kolegu Justina Baldonija za uznemiravanje, te čeka daljnje ishode na nadolazećem ročištu.

Hollywoodska drama između Blake Lively i Justina Baldonija ulazi u novu fazu. Nakon što ga je optužila za seksualno uznemiravanje na setu filma It Ends With Us, Lively tvrdi da je Baldoni pokrenuo “kampanju blaćenja” kako bi uništio njezin ugled.

U novim dokumentima navodi se kako su članovi njegova tima planirali digitalnu manipulaciju – širenje negativnih priča i komentara putem društvenih mreža i manjih portala, koje bi kasnije preuzeli veći mediji.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Baldoni sve negira, ističući da su “dokazi izvučeni iz konteksta” i da je riječ o “profesionalnim nesuglasicama, a ne zlostavljanju”.
Sud je, međutim, odbacio njegovu protužalbu vrijednu 400 milijuna dolara, što daje prednost Livelynoj strani u nastavku procesa.

Sud je potvrdio da će se novo ročište održati u ožujku 2026., kada bi se trebali saslušati svjedoci i predstaviti dokazi o navodnim porukama i e-mailovima koji bi mogli odlučiti ishod cijelog slučaja.

SVAĐE PREKO MEDIJA FOTO Ovi slavni se ne podnose, a bili su najbolji prijatelji nekad
FOTO Ovi slavni se ne podnose, a bili su najbolji prijatelji nekad

Blake je u sudskim dokumentima podnesenima u srpnju navela poznata lica kao što su Gigi Hadid, Emily Blunt, Taylor Swift kao "pojedince koji vjerojatno imaju informacije za njene optužbe", navodi ENews.

Blake u tužbi ističe da je pretrpjela štetu od 160 milijuna dolara, uključujući izgubljene ugovore i narušeni imidž.

'It Ends With Us' premieres in New York City
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Dok Hollywood čeka nastavak, jedno je sigurno – ova priča više nije samo skandal među zvijezdama, nego presedan koji bi mogao promijeniti način na koji se u filmskoj industriji rješavaju prijave zlostavljanja i odmazde.

