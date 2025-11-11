Drama na filmskom setu prerasla je u sudski obračun koji potresa Hollywood. Glumica Blake Lively optužila je kolegu Justina Baldonija za uznemiravanje, te čeka daljnje ishode na nadolazećem ročištu.
Od filma do sudnice: Poznat je datum ročišta koje bi moglo promijeniti sve za Blake Lively
Hollywoodska drama između Blake Lively i Justina Baldonija ulazi u novu fazu. Nakon što ga je optužila za seksualno uznemiravanje na setu filma It Ends With Us, Lively tvrdi da je Baldoni pokrenuo “kampanju blaćenja” kako bi uništio njezin ugled.
U novim dokumentima navodi se kako su članovi njegova tima planirali digitalnu manipulaciju – širenje negativnih priča i komentara putem društvenih mreža i manjih portala, koje bi kasnije preuzeli veći mediji.
Baldoni sve negira, ističući da su “dokazi izvučeni iz konteksta” i da je riječ o “profesionalnim nesuglasicama, a ne zlostavljanju”.
Sud je, međutim, odbacio njegovu protužalbu vrijednu 400 milijuna dolara, što daje prednost Livelynoj strani u nastavku procesa.
Sud je potvrdio da će se novo ročište održati u ožujku 2026., kada bi se trebali saslušati svjedoci i predstaviti dokazi o navodnim porukama i e-mailovima koji bi mogli odlučiti ishod cijelog slučaja.
Blake je u sudskim dokumentima podnesenima u srpnju navela poznata lica kao što su Gigi Hadid, Emily Blunt, Taylor Swift kao "pojedince koji vjerojatno imaju informacije za njene optužbe", navodi ENews.
Blake u tužbi ističe da je pretrpjela štetu od 160 milijuna dolara, uključujući izgubljene ugovore i narušeni imidž.
Dok Hollywood čeka nastavak, jedno je sigurno – ova priča više nije samo skandal među zvijezdama, nego presedan koji bi mogao promijeniti način na koji se u filmskoj industriji rješavaju prijave zlostavljanja i odmazde.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+