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ODBROJAVANJE JE POČELO!

Još samo devet dana ostalo je do koncerta Johna Legenda u Puli: Dođite, dat ću srce i dušu

Piše 24sata,
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Još samo devet dana ostalo je do koncerta Johna Legenda u Puli: Dođite, dat ću srce i dušu
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Uz bezvremenske hitove poput 'All of Me', 'Ordinary People', 'Green Light', 'Love Me Now' i 'Tonight', publiku očekuje večer za pamćenje pod zvjezdanim nebom

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Do jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta ostalo je još samo devet dana. John Legend, jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih svjetskih glazbenika današnjice, 4. srpnja prvi put stiže u Hrvatsku gdje će u jedinstvenom ambijentu Arene Pula održati ekskluzivni koncert 'An Evening with John Legend - A Night of Songs & Stories'.

SPEKTAKL POD ZVIJEZDAMA John Legend ekskluzivno o spektaklu u Areni Pula: 'Prvi put dolazim u Hrvatsku!'
John Legend ekskluzivno o spektaklu u Areni Pula: 'Prvi put dolazim u Hrvatsku!'

Publika će imati priliku doživjeti poseban koncertni format koji spaja vrhunsku glazbu, osobne priče i intimnu atmosferu kakvu rijetko imaju priliku osjetiti na koncertima svjetskih zvijezda.

- Samo vi i ja, klavir i priče iza pjesama. To je jedna od mojih najdražih stvari koje radim, u tim večerima ima nešto zaista posebno. Dođite i provedite večer sa mnom - poručio je John Legend.

USA - 2019 Baby2Baby Gala Presented By Paul Mitchell - Culver City
USA - 2019 Baby2Baby Gala Presented By Paul Mitchell - Culver City | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

U ekskluzivnom razgovoru za bravo radio dodatno je približio koncept večeri koja očekuje publiku u Puli.

- Volim sve vrste showova. Ovaj show je zaista poseban - intiman je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču i pjevam svoje pjesme. To je prilika za stvaranje posebne atmosfere s publikom. Postoji nešto posebno u osjećaju da ste blizu umjetniku, da se osjećate povezano s njegovom ljudskošću - to je srž ovog showa - rekao je Legend.

Prvi dolazak u Hrvatsku posebno ga veseli. U razgovoru za bravo radio otkrio je kako je o Hrvatskoj već mnogo slušao od prijatelja koji su posjetili našu zemlju.

- Čuo sam sjajne stvari o vašoj zemlji, obali, hrani i kulturi. Još nisam bio, ali veselim se što ću napokon posjetiti Hrvatsku - poručio je.

SVJETSKA SENZACIJA John Legend stiže u Hrvatsku
John Legend stiže u Hrvatsku

Uz bezvremenske hitove poput 'All of Me', 'Ordinary People', 'Green Light', 'Love Me Now' i 'Tonight', publiku očekuje večer za pamćenje pod zvjezdanim nebom jednog od najljepših antičkih amfiteatara na svijetu.

- Cijeli show je posvećen mojoj dragoj publici i nadam se da će kroz izvedbe osjetiti moje srce i dušu, jer ću dati cijeloga sebe u to - najavio je glazbenik.

Ulaznice za prvi nastup Johna Legenda u Hrvatskoj dostupne su putem sustava upad.hr po cijenama već od 49 eura.

Foto: PROMO

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