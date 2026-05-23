John Legend ekskluzivno o spektaklu u Areni Pula: 'Prvi put dolazim u Hrvatsku!'

Glazbena ikona John Legend ne krije uzbuđenje zbog svog prvog koncerta u Hrvatskoj u sklopu aktualne turneje "An Evening with John Legend - A Night of Songs & Stories". U ekskluzivnom razgovoru s Ivanom Mišerić za bravo radio poručio je da će publici u pulskoj Areni 4. srpnja prirediti poseban spektakl pod zvjezdanim nebom.

"Volim sve vrste showova. Ovaj show je zaista poseban - intiman je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču i pjevam svoje pjesme. To je prilika za stvaranje posebne atmosfere s publikom. Fan sam različitih koncertnih iskustava. Bio sam na najvećim showovima sa svom tehnologijom, reflektorima i velikom produkcijom i obožavao sam neke od tih nastupa. Ali postoji nešto posebno u osjećaju da ste blizu umjetniku, da se osjećate povezano s njegovom ljudskošću - to je srž ovog showa", rekao je i dodao:

"Nikada nisam nastupao u Hrvatskoj. Ovo će biti prvi put i jako sam uzbuđen što dolazim. Čuo sam sjajne stvari o vašoj zemlji, obali, hrani i kulturi. Još nisam bio, ali veselim se što ću napokon posjetiti Hrvatsku."

Na pitanje što mu prvo padne na pamet kada netko spomene Lijepu Našu, odgovorio je: "Pomislim na lijepu obalu i more. Svi moji prijatelji koji su bili u Hrvatskoj govore koliko je prekrasna i jedva čekam i sam to vidjeti."

Kada ga je Ivana pitala što bi radio da ima dodatni dan u Hrvatskoj, kroz smijeh joj je odgovorio: "To mi Vi morate reći i preporučiti nešto dobro!"

Ivana je potvrdila kako Hrvatska ima odličnu hranu, vino i plaže te kako bi bilo lijepo da povede obitelj, na što je poznati glazbenik rekao: "Obitelj će biti sa mnom velik dio europske turneje i veselim se što ih dovodim. Sada imam četvero djece, a dvoje najmlađih još nikada nije bilo sa mnom na turneji. Ovo će biti prvi put da putujemo na turneji kao šesteročlana obitelj.

O tome što priprema početkom ljeta u Areni Pula, rekao je: "Cijeli show je posvećen mojoj dragoj publici i nadam se da će kroz izvedbe osjetiti moje srce i dušu, jer ću dati cijeloga sebe u to."

Istančan modni ukus ove glazbene ikone bio je nezaobilazna tema razgovora: "Kao što znate, volim nositi odijela i mislim da su i za ovaj show najbolji odabir."

U ugodnom razgovoru poznate voditeljice i legendarnog glazbenika John je, između ostalog, otkrio da se trenutačno nalazi u New Yorku, gdje ima event, da je posljednjih nekoliko mjeseci na solo turneji po SAD-u te da se jako veseli što će svoju turneju uskoro donijeti i u Europu.

Na pitanje "Where Is Your Heart?" Ivana je izmamila osmijeh na lice jednom od najvećih svjetskih glazbenika. John Legend odmah je reagirao kroz smijeh i pojasnio kako je riječ o osvrtu na pjesmu koju je snimio s Dionne Warwick, a na koju je iznimno ponosan.

"Volio taj duet, dugo sam njezin fan. Na pjesmi smo također radili s velikom tekstopiskinjom Diane Warren. Fan sam obje već dugo vremena. Dionne, Diane i ja tom smo pjesmom stvorili nešto zaista prelijepo", rekao je.

Na kraju razgovora Ivana ga je upitala kakvi su mu planovi za ostatak dana.

"Imam nekoliko sastanaka, a večeras primam nagradu organizacije The Gordon Parks Foundation. Gordon Parks bio je poznati fotograf, umjetnik i važna kulturna figura u SAD-u. Večeras odaju priznanje meni i još nekim umjetnicima za naš rad", zaključio je.

Ulaznice za nadolazeći koncertni spektakl o kojem će se dugo pričati u prodaji su putem sustava upad.hr.