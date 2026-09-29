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Jose zasjao u prvom MasterChef izazovu, dobio karticu imuniteta

Piše 24sata,
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Jose zasjao u prvom MasterChef izazovu, dobio karticu imuniteta
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Foto: NOVA TV
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"Nisam očekivao da će moje jelo biti tako dobro", rekao je u čudu Jose nakon što je dobio prvu karticu imuniteta

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Prvi izazov za TOP 21 kandidata MasterChefa donio je veliki uspjeh Juanu Joseu Nunezu Andradeu, čiji je tanjur proglašen najboljim te mu donio karticu imuniteta.

Kandidati su morali pripremiti jedan od tri majčinska umaka – bešamel, holandez ili velouté – odnosno neku od njihovih izvedenica. Jose je pripremio valjak od piletine i rižoto sa špinatom uz holandez, a njegov tanjur posebno je impresionirao chefa Stjepana. „Nadam se da nisi ispucao sve što znaš na ovom tanjuru“, poručio mu je Stjepan, nakon čega je jelo ponudio na kušanje i svojim kolegama.

Foto: NOVA TV

„Druga je stvar kad mi djeca i žena kažu da sam dobro skuhao, a drugo kad mi to kažu chefovi“, priznao je Jose. Uz njega, među tri najbolja jela večeri našli su se tanjuri Ene Kokanović Nagy i Filipa Krupskog, no upravo je Jose odnio pobjedu i osvojio karticu imuniteta.

„Jako sam sretan što su me odmah proglasili najboljim. Nisam očekivao da će moje jelo biti tako dobro“, zaključio je Jose, a kako će se dalje odvijati prvi ciklus ne propustite pratiti na Novoj TV te prije svih na Nova Play!

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