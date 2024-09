Prvi pobjednik 'Života na vagi' danas je trener: 'U ovih sedam godina oscilirao sam u kilaži...'

Sjeta, melankolija. Ako se to može nazvati emocijama. Više je riječ o podsjetniku na nešto što sam i sam prošao, na ljude koji su mi obilježili život, prve su asocijacije Ivana Krole na "Život na vagi". On je prije sedam godina postao prvi pobjednik showa izgubivši 45 kilograma. Večeras s emitiranjem počinje osma sezona, a Krolo nam je pričao o psihičkim izazovima koje je prolazio iz tjedna u tjedan i koji očekuju nove kandidate.

- S kamerama ili bez njih, proces je težak. Ovdje je riječ o ljudima koji ne da se na tako nešto nisu naviknuli nego su od toga većinom bježali. A sada se, odjednom nalaze licem u lice s izazovima kakve ponekad imaju profesionalni sportaši. Od treninga više puta na dan, do načina prehrane, do mentalne discipline da se odupreš odustajanju, jer to je najčešći modus operandi kod pretilih osoba - kaže nam.

Foto: RTL

Njemu je sudjelovanje olakšala sportska podloga, odnosno bavljenje tenisom i ragbijem tijekom života. To mu je pružilo disciplinu, fokus na cilj i kompetitivnost koja može presuditi kada želiš odustati. Ključna je bila podrška obitelji, prijatelja i drugih kandidata, ali prvenstveno je gurao samog sebe.

- Ne želim zvučati sebično, ali morao sam sam sebe moralno dizati iz dana u dan, a pred finale pogotovo. Puno je tu oči uprto u tebe, puno očekivanja, nove situacije, javnost, obitelj... Tako da bih lagao kada ne bih rekao da sam ponosan što sam se uspio izboriti sa svim time i još i s vlastitim 'demonima' tijekom cijeloga procesa - iskreno će Krolo.

Foto: RTL

"Život na vagi" mu je oduzeo višak kilograma, a donio više znanja o treninzima i prehrani.

- Imam više i teorije i prakse kroz koju sam prošao i koju primjenjujem. Mogu reći da sam također imao faze nakon izlaska s prehranom, ali već neko vrijeme jako pazim što i koliko unosim i svaki dan imam minimalno neku aktivnost ili jedan trening. Odrekao sam se ljenčarenja - priznaje Ivan i dodaje da je u posljednje dvije godine "pronašao sebe u potpunosti".

Foto: RTL

- Radim što volim i za što sam vjerojatno stvoren da radim, stvaram budućnost sa svojom partnericom, imam sve što bi si htio - govori Ivan koji je teniski trener, a već godinama ljubi RTL-ovu novinarku Ivanu Šimac.

Sretan je što mu "Život na vagi" više nije potreban, ali će ostati dio njegovog života i uvijek će biti dostupan za uputiti pokoji savjet novim kandidatima.